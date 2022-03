Jan-Christoph Gockel ist Regisseur und künstlerischer Leiter in den Kammerspielen (hier in der Maximilianstraße auf Höhe der Kammerspiele).

Oft ist Jan-Christoph Gockel von zehn bis 22 Uhr im Theater, bei ihm verschmelzen Leben und Arbeit miteinander. Derzeit steckt er mitten in den Proben für das Theaterprojekt "Wer immer hofft, stirbt singend", das demnächst an den Kammerspielen aufgeführt wird. So beschreibt Gockel seine Woche denn auch aus der Perspektive eines Abgetauchten, der aber zwischendurch kleine Zeitfenster für andere Dinge findet.

Montag: Tüfteln im Team

Detailansicht öffnen In Michael Pietschs Puppenwerkstatt entstehen Marionetten für die Theaterstücke von Gockel. (Foto: Jan-Christoph Gockel)

Vor der Probe gehe ich oft in Michael Pietschs Puppenwerkstatt vorbei. Sie ist mit uns an den Kammerspielen eingezogen. Michael baut gerade eine Marionette für unser Projekt, sie ist fast fertig: ein Elefant. Für jedes Stück erforscht er neue Wege des Puppenspiels und gemeinsam finden wir heraus, wie die Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne mit dem Tier an Fäden interagieren können. Den Abend haben wir probenfrei, und ich spiele Inline-Hockey bei "Turbine Aschheim". Sportarten, die kein Team-Sport sind, kann ich nicht ausüben. Ich brauche immer Menschen um mich, um etwas Gemeinsames zu machen.

Dienstag: Kluge(s) Gedanken

Detailansicht öffnen Alexander Kluge liest auf der Bühne des Schauspielhauses in den Kammerspielen "Grammatik der Großmut". (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Um 11 Uhr beginnt die erste Hauptprobe. Das heißt, wir versuchen unser Stück im Ablauf zu spielen. Alles ist noch im Prozess. Nach dem Durchlauf setzen wir uns mit dem Team und Menschen aus dem Haus, die zugeschaut haben, zusammen und besprechen, wie es auf uns gewirkt hat, was wir verändern möchten. Am Abend ist Alexander Kluge zu Gast in den Kammerspielen und liest auf der Bühne des Schauspielhauses: "Grammatik der Großmut". Wir haben seine neuesten Bücher für unser Stück verwendet - den Zirkuskommentar zum Beispiel - wenn Kluge darüber spricht, ist es trotzdem immer etwas Besonderes.

Mittwoch: Von Afrika lernen

Detailansicht öffnen Im Film "Coltan-Fieber: Connecting People" erzählt Yves Ndagano aus dem Kongo (Mitte) seine Geschichte. (Foto: Coltanfieber)

Heute spielen wir keinen Durchlauf, sondern haben Zeit zu korrigieren oder Dinge komplett umzuwerfen. Abends tauche ich kurz aus dem Projekt auf und zoome mit Yves Ndagano aus dem Kongo. Wir besprechen, auf welchen Filmfestivals wir unseren gemeinsamen Film "Coltan-Fieber: Connecting People" weiter zeigen können. In diesem Film erzählt er seine Geschichte: Wie er selbst vom Kindersoldaten zum Künstler wurde, der sich seiner eigenen Geschichte bemächtigt. Trotz aller Tragik ist es eine Geschichte des Gelingens, die Möglichkeiten für Veränderung zeigt. Christoph Schlingensief hat mal gesagt: "Von Afrika lernen". Heißt konkret heute Abend für mich: weniger reden, mehr zuhören.

Donnerstag: Integrative Projekte

Detailansicht öffnen Das Restaurant "Conviva" im Blauen Haus der Kammerspiele gehört zu den "Cooperativen beschützende Arbeitsstätten" (CbA). (Foto: Catherina Hess)

Sie ahnen es - um 10 Uhr beginnt wieder die Probe. "Wer immer hofft, stirbt singend" ist ein Theaterabend, bei dem auch Schauspieler und Schauspielerinnen mit geistiger Beeinträchtigung mitspielen. Für mich ist es die erste Arbeit in so einer Konstellation und wir werden das Stück so gestalten, dass es Freiraum für Improvisationen geben wird. Das ist nur im Theater möglich: Auf die Menschen im Raum spontan zu reagieren und die Geschichte immer wieder neu zu schreiben. Abends spielen wir wieder einen Durchlauf und sitzen anschließend im "Conviva" im Blauen Haus - dem vorzüglichen Restaurant in den Kammerspielen. Ein Klischee? Ja vielleicht, aber gemeinsam Zeit zu verbringen, ist für mich der Kern unseres Tuns. Einige Kollegen und Kolleginnen vom Residenztheater kommen vorbei, denn entgegen anders lautender Gerüchte mögen wir uns. Das Conviva an der Rückseite der Maximilianstraße ist ein integratives Gastronomieprojekt, das Menschen mit einer Lern-, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung ins Arbeitsleben integriert.

Freitag: Künstler aus Kiew

Wir, die künstlerische Leitung der Kammerspiele, trifft sich an diesem Morgen mit Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Die Kammerspiele unterhalten seit kurzem eine Partnerschaft mit unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen aus Kiew. Einige Menschen aus dieser "Sisterhood" konnten vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fliehen und befinden sich auf dem Weg nach München. Wir hoffen, dass sie spätestens Ende dieser Woche hier angelangt sind. Neben Unterkunft und Versorgung wollen wir ihnen auch Räume bieten, ihre Kunst weiter ausüben zu können. Dazu stehen unsere Türen und Bühnen weit offen.

Samstag: Bier und Bühne

Detailansicht öffnen Im Getränkemarkt-Trinkhallen-Hybrid "Bierkiste" im Schlachthofviertel gibt es verschiedenste Biersorten. (Foto: Robert Haas)

Da ich sehr gerne koche, nutze ich den Vormittag, um Lebensmittel einzukaufen. Bei der Bierkiste in der Zenetti-Straße kaufe ich Getränke ein. Ein Berliner Späti in München, in dem es aber besseres Bier gibt als in Berlin. Dann geht's wieder ins Theater.

Sonntag: Freiräume

Detailansicht öffnen Die Theresienwiese ist einer von Gockels Lieblingsorten. (Foto: Florian Peljak)

Die Theresienwiese ist einer meiner Lieblingsorte in München. Ich wohne in der Nähe. Die Leute machen Sport, spazieren und hängen rum. Ehrlich gesagt bin ich sehr froh, dass es noch kein Oktoberfest gegeben hat, seitdem wir hier wohnen. So fühlt es sich wirklich nach einem Freiraum an, von denen ich sonst noch nicht so viele gefunden habe. Dann kommt der jüngste meiner fünf Brüder zum Essen vorbei - er wohnt auch in München.

Jan-Christoph Gockel ist Theater- und Filmregisseur. Seit 2020 ist er Teil der künstlerischen Leitung der Münchner Kammerspiele. Regie studierte er in Berlin, wo er auch viele Jahre lebte. Mit ihm kam unter anderen Michael Pietsch nach München, der als Puppenbauer und -spieler die gemeinsamen Arbeiten prägt. Theaterarbeiten führten Gockel in viele europäische Städte und an unterschiedliche Orte. Er hat zwei Filme gedreht, beide haben ihre Schauplätze in afrikanischen Ländern. "Coltan Fieber: Connecting People", eine Produktion aus Deutschland und der Demokratischen Republik Kongo, war zu Beginn des Jahres im Wettbewerb "Dokumentarfilm" des Max-Ophüls-Filmfestivals zu sehen.