Die letzte Klappe zum Dreh der achten Eberhofer-Verfilmung aus der Feder von Rita Falk ist gefallen, am 4. August startet die Komödie "Guglhupfgeschwader" in den Kinos. Neben den bekannten Stars darf nun der junge Oberpfälzer Johannes Berzl der Episoden-Hauptfigur "Lotto-Otto" Leben einhauchen. Um die dreht sich alles im neuen Fall: Berzl spielt den spielsüchtigen Kerl, der den Dorfpolizisten Eberhofer um Hilfe bittet: Sein Kiosk ist explodiert, seine Mutter ist dabei ums Leben gekommen und ihm selbst sitzen skrupellose Geldeintreiber im Nacken.

Montag: Coaching und Kaffee

Detailansicht öffnen Helmut Fischers Stammcafé war das "Münchner Freiheit" auf dem gleichnamigen Platz in Schwabing. Ein Denkmal dort erinnert an den Schauspieler. (Foto: Stephan Rumpf)

Jeden Montag treffe ich mich zum Coaching mit meiner Mentorin, der Schauspielerin Gabrielle Odinis. Sie hat mich unter ihre Fittiche genommen und ausgebildet. Durch sie durfte ich also alles erlernen, was ich wissen muss. Nach getaner Arbeit bleibe ich meist noch auf ein Käffchen in der Coaching Lounge oder wir gehen zum Café Münchner Freiheit. Da gibt's besonders leckere Prinzregententorte. Oft gesellt sich Regisseur Thomas Stammberger dazu, der unter anderem den Jubiläums-Komödienstadel "Ein Bayer in der Unterwelt" geschrieben und am Nockherberg inszeniert hat und gleichzeitig Gabrielles Ehemann ist. Er kommt aus meiner Heimatregion im Bayerischen Wald und hatte mich vor einigen Jahren mit Gabrielle vernetzt. Ohne die beiden gäbe es mich in der Branche nicht, ich habe ihnen viel zu verdanken. Aber auch Schauspielerin und Coach Mirja Mahir steht mir zur Seite. Für mich war es von Anfang an wichtig, eine mehrseitige Prägung zu haben.

Dienstag: Dorfhelferin mit Herz

Detailansicht öffnen Simone Thomalla spielt in der ZDF-Serie "Frühling" eine Dorfhelferin in Oberbayern. (Foto: IMAGO/APress)

Heute geht's ins schöne Bayrischzell, denn ich stehe für die ZDF-Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla vor der Kamera. Ich schlüpfe in die Rolle eines Bergwachtlers, der beim Unglück mit der Seilbahn zur Hilfe gerufen wird. Mehr kann ich leider noch nicht verraten, da heute mein zweiter Drehtag dafür ist. Dass ich mit kreativem Freiraum zusammen mit dem Regisseur, in diesem Fall mit Tom Zenker, einen neuen Charakter entwickeln und mich in diesen hineinversetzen darf, ist einfach schön.

Mittwoch: Lieblingsserie

Als Newcomer ist es extrem wichtig, die Branchenkontakte zu pflegen, und es hilft mir sehr, von der Erfahrung der Caster, Produzenten und Regisseure zu lernen. Nach diesem Meeting-Tag habe ich vor, eine meiner Favoriten-Serien zu gucken: "You are wanted". Die Serie von Frank Kusche und Matthias Schweighöfer bewegt zum Mitdenken, ist sehr ernst und realitätsnah. Schade, dass es bisher zu keiner dritten Staffel kam. Bestimmt wird sich zu späterer Stunde mein Magen melden. Pasta al forno mit ganz viel Käse geht immer und mache ich mir nicht zum ersten Mal. Ich stehe eh gerne und regelmäßig in der Küche, wenn's die Zeit erlaubt.

Donnerstag: Neues vom Eberhofer

Obwohl es schon eine Woche her ist, kann ich noch nicht in Worte fassen, wie aufgeregt, gespannt und auch a bisserl nervös ich bei der Premiere von "Guglhupfgeschwader" im Mathäser Kino war. Die Premiere war zugleich der Auftakt zur aktuellen Kinotour, und ich freue mich jedes Mal den Cast rund um Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff zu treffen, wie auch die wichtigen Menschen hinter den Kulissen Rita Falk, Kerstin Schmidbauer, Franziska Aigner und the one and only Ed Herzog. Und mit den Fans den neuen Eberhofer auf der Leinwand zu sehen, der heute offiziell in den Kinos startet, ist einfach unbeschreiblich.

Freitag: Akrobatik an der Bar

Detailansicht öffnen Die "Wunderbar" ist ein Ort der Begegnung von Akrobaten, Artisten und Illusionisten. Szene mit Ruth von Chelius und Vivian Spiral aus der neuen Show im Münchner Gop-Varieté-Theater. (Foto: Heike Krämer/Gop)

Freitag ist Telefontag. Ich finde den regelmäßigen Austausch sehr wichtig, auch zu meinem Kollegen Thomas Schmauser, den ich aus einem gemeinsamen Dreh kenne. Oder zu Oscar-Preisträger und Regisseur Stefan Ruzowitzky. Danach sortiere ich meine To-dos für die kommende Woche, vielleicht findet ja ein VIP-Abend zur Show "Wunderbar" im Gop-Varieté München statt. Oder im Deutschen Theater, wo ich spätestens zur neuen Musical-Saison ab Oktober in der Hommage "Falco" sein werde.

Samstag: Lauschiger Biergarten

Detailansicht öffnen In der Hitze suchen Biergartenbesucher vorwiegend schattige Plätze unter Bäumen oder Sonnenschirmen im "Königlichen Hirschgarten". (Foto: Ralph Peters/imago images)

Da meine Lederhosn ihre beste Zeit hinter sich hat, wollte ich am Samstag zum lieben Axel Munz von "Trachten Angermaier" in der Landsberger Straße schauen. Wir kennen uns von einigen Events, und ich find sein Sortiment toll. Die Wiesn kommt ja schneller, als man denkt, und ich bin froh, dass sie dieses Jahr unter allen notwendigen Schutzmaßnahmen stattfinden wird. Vielleicht bleibt nach dem Shopping noch Zeit, um mit Freunden wandern zu gehen. Ich liebe die Berge, vor allem die Kramerspitz in Garmisch. Ist zwar nicht ganz so leicht zu bezwingen, aber die Aussicht auf das Zugspitzmassiv und das Karwendelgebirge entschädigt. Je nach Wetter entscheiden wir uns eventuell aber auch gleich für den Hirschgarten. Dort ist es unter den schattenspendenden Kastanienbäumen echt lauschig. Der zieht mich magisch an. Mei, ich bin halt ein Bayer!

Sonntag: Entspannung daheim

Detailansicht öffnen Wer Schlager und Volksmusik mag und sich gleichzeitig kulinarisch und körperlich verwöhnen lassen will, dem ist vielleicht das Musik- und Wellnesshotel "Mariandl - Singender Wirt" in Elisabethszell im Bayerischen Wald einen Ausflug wert. (Foto: Wilfried Sträußl)

Soweit es terminlich geht, versuche ich sonntags in meiner Heimat zu sein, das Handy auszuschalten und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Zur Mittagszeit geht's mit meinen Eltern zu Oma und Opa. Schade, dass die Formel eins gerade in die Sommerpause gestartet ist. Die gucke ich nämlich schon, seit ich ein kleiner Bub bin, mit meinen Großeltern regelmäßig, das Gen habe ich wohl geerbt. Heute besuche ich stattdessen eines meiner Lieblingslokale, nämlich das "Goggolori" oder vielleicht auch das "Lindner Bräu" in Bad Kötzting. Oder ich schaue bei Stefan Dietl in seinem "Hotel Mariandl Singender Wirt" vorbei und lass' es mir gut gehen.

Aufgewachsen im Landkreis Cham in der Oberpfalz, war Johannes Berzl nach dem Abitur klar, dass er seine Leidenschaft für Film und Fernsehen zum Beruf machen möchte. So studiert der 22-Jährige aktuell Medienwissenschaften und konnte erste Erfahrungen vor der Kamera in zahlreichen Kurzfilmen sammeln, ehe 2019 sein Kinodebüt im Doku-Spielfilm "Grau ist keine Farbe" folgte. Auch die TV-Landschaft wurde auf den gebürtigen Bayer aufmerksam, er spielte unter anderem in "Die Bestatterin" sowie "Watzmann ermittelt". Nun ist er im neuen Eberhofer-Krimi von Rita Falk "Guglhupfgeschwader" zu sehen.