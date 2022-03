Die Tänzerin Madison Young freut sich in der Woche vom 21. bis zum 27. März ganz besonders auf die Ballettfestwoche. Entspannung neben den Proben findet sie am See, im Park und mit einer ziemlich schrägen Gute-Nacht-Lektüre.

Die zierliche Amerikanerin, die in der letzten Saison dem Staatsballett als Solistin beitrat, war dort schon in der Titelrolle der "Giselle" ein Glücksfall. Die Premiere von "Cinderella", die sie berührend anmutig tanzte, wurde dann quasi zu ihrem Münchner Durchbruch: Ballettchef Igor Zelensky machte sie zur Ersten Solistin. Bei der Ballettfestwoche ist sie nun unter anderem in der Neuproduktion "Passagen" zu sehen.

Montag: Abgedrehte Geschichte

Detailansicht öffnen Stanley Kubricks Sci-Fi-Klassiker "A Clockwork Orange" mit Malcolm McDowell gehört zu den Lieblingsfilmen der Tänzerin. (Foto: Mary Evans/Imago Images)

Endprobenwoche vor dem Start der Ballettfestwoche. Wir proben gerade mehrere Werke gleichzeitig, weil wir innerhalb von neun Tagen sieben verschiedene Stücke tanzen. Das ist nicht nur physisch, sondern auch mental eine Herausforderung. In der Pause hole ich mir bei "Aran" in der Theatinerstraße einen Kaffee und meinen Lieblings-Snack, ein Panino classico. Ausklingen lasse ich den Tag in der Badewanne und dem Buch "A Clockwork Orange" von Anthony Burgess - die Originalversion ist total crazy, vor allem in sprachlicher Hinsicht, und auch sicherlich keine Gute-Nacht-Lektüre. Aber sehr spannend. Auch den gleichnamigen Film von Stanley Kubrick finde ich super.

Dienstag: Paraderolle

Detailansicht öffnen Am 30. März tanzt Madison Young im Nationaltheater in "Schwanensee". (Foto: M.-L. Briane/Bayerisches Staatsballett)

Es stehen heute mehrere Bühnenproben auf dem Probenplan, diesmal schon in Kostümen und mit Orchester. Außerdem probe ich die Titelpartie von Schwanensee, die Paraderolle jeder Tänzerin, die ich am 30. März im Nationaltheater tanzen darf. Nach einem langen Probentag laufe ich mit ein paar Kollegen ins Univiertel vor, wir wollen ins "Lost Weekend". Vor allem, wenn Live-Musik läuft, mag ich die gechillte Atmosphäre dort sehr. Außerdem sind die Leute total nett und entspannt.

Mittwoch: Besondere Möbel

Detailansicht öffnen Gebrauchte Wohnaccessoires und Vintage Möbel sämtlicher Epochen gibt es in der "Reterior Fabrik" in Unterföhring. (Foto: Reterior Fabrik)

Vormittags erstmal Business as usual: Training, Proben, Physio, zwischendrin ein Kaffee. In der Probenpause möchte ich gerne in die "Reterior Fabrik" nach Unterföhring fahren, ich habe ein Faible für Interior Design und Shabby Chic Möbel. Vielleicht entdecke ich ja wieder einen coolen Stuhl oder was anderes Schönes. Allein das Ambiente dort entspannt mich, es ist eine gute Abwechslung zum Arbeitsalltag. Am Abend schaue ich mir endlich "The French Dispatch" auf Disney+ an, leider hatte ich ihn kürzlich im Kino verpasst, aber er soll sehr sehenswert sein.

Donnerstag: Natur und Stille

Detailansicht öffnen Ein Ort, um zur Ruhe zu kommen, ist auch der Ammersee mit seinen malerischen Sonnenuntergängen, wie hier in der Herrschinger Bucht. (Foto: Franz-Xaver Fuchs)

Auch dieser Tag beginnt morgens mit dem täglichen Training, gefolgt von zahlreichen Proben. Wenn am späteren Nachmittag etwas Zeit ist, fahre ich noch ein Stündchen an den Ammersee raus und genieße dort die Natur und die Stille in der Abenddämmerung. Seen sind für mich Orte, an denen ich zur Ruhe zu komme; vor allem, wenn sie wie jetzt nicht so überlaufen sind. Und zum Glück gibt es in Bayern ja viele Seen. Abends gönne ich mir eine Pizza beim besten Italiener der Stadt, dem "nineOfive" in Schwabing. Und egal ob Pizza to go oder für einen entspannten Abend im Restaurant: diese Location ist immer zu empfehlen!

Freitag: Wein oder nicht Wein

Detailansicht öffnen In der "Frank Weinbar" genießt Madison Young gerne ein Gläschen Frankenwein. Am Premierenvorabend beschränkt sie sich allerdings auf einen Imbiss. (Foto: Catherina Hess)

Heute ist die Generalprobe von "Passagen", unserem neuen Dreiteiler. Nach dem Bühnendurchlauf gibt es letzte Korrekturproben mit den Choreografen. Ich bin sehr dankbar, mit solchen Größen wie David Dawson zusammenarbeiten zu dürfen, auch für die Zuschauer wird das sehr spannend. Abends werde ich einen Abstecher zur "Frank Weinbar" in der Residenzstraße machen und eine Kleinigkeit essen. Mit dem Wein muss ich mich heute am Premierenvorabend leider sehr zurückhalten, aber sonst sind die deutschen Weine dort wirklich sehr zu empfehlen!

Samstag: Frühling im Park

Detailansicht öffnen Vor der Premiere lässt es die Amerikanerin ruhig angehen, zum Beispiel bei einem Spaziergang durch den Luitpoldpark. (Foto: Catherina Hess)

Premierentag! Heute gibt es zwei Uraufführungen im Rahmen der Neuproduktion "Passagen" zu sehen: "Affairs of the Heart" von David Dawson und "Sweet Bones' Melody" von Marco Goecke. Ich werde den Tag daher ruhig angehen lassen, mache ein bisschen Yoga und Pilates zuhause und gehe zum Frischlufttanken in den Luitpoldpark. Vor allem im Frühling, wenn frisch bepflanzt ist, finde ich es wunderschön dort und nicht so überlaufen wie zum Beispiel im Englischen Garten. Und dann: Daumen drücken für einen tollen Start in die Ballettfestwoche 2022! Meine erste überhaupt, denn die letzten beiden sind ja pandemiebedingt leider ausgefallen.

Sonntag: Schlendern in Schwabing

Detailansicht öffnen Das Restaurant "Occam Deli" in der Feilitzschstraße ist für sie der perfekte Ausgangspunkt für einen Bummel durch Schwabing. (Foto: Florian Peljak)

Nach der Premiere freue ich mich heute aufs Ausschlafen. Am späteren Vormittag treffe ich mich mit einer Freundin im "Occam Deli" in der Feilitzschstraße für einen frühen Lunch - oder für ein spätes Frühstück, es gibt dort auch superleckere Kuchen. Wir werden ein bisschen ratschen und anschließend durch Schwabing flanieren. Ich liebe es, einfach in einem bestimmten Viertel draufloszulaufen und ungeplant spannende Locations zu entdecken. Ich lerne Städte am liebsten kennen, indem ich mich "strukturiert verlaufe". Dann mache ich mich auch schon wieder auf ins Theater, damit ich es pünktlich zum Warm-Up und in die Maske schaffe.

Madison Young wurde in Utah in den USA geboren. Sie erhielt ihr Training an der Ballet West Academy und an der Houston Ballet Academy in Texas. In der Spielzeit 2016/17 trat sie der Junior Company des Houston Ballet bei und wurde dort zur Gruppentänzerin befördert. Nach einem Engagement am Wiener Staatsballett unter der Leitung von Manuel Legris kam sie mit Beginn der Spielzeit 2020/21 ans Bayerische Staatsballett und überzeugte in verschiedenen Rollendebüts. Ewa in George Balanchines abstrakt-klassischem Ballett "Jewels", als "Giselle", "Cinderella" und in "Schwanensee". In dem Ballettklassiker zur Musik von Tschaikowsky ist sie im Nationaltheater wieder am 30. März zu sehen.