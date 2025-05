Von Heiner Effern

Für Olympia haben Markus Söder (CSU) und Dieter Reiter (SPD) jüngst noch gemeinsam in die Kameras gestrahlt. Sommerspiele in der Landeshauptstadt, für eine solche Vision rückten der bayerische Ministerpräsident und der Münchner Oberbürgermeister im Olympiastadion eng zusammen. Das fröhliche Foto täuscht jedoch, abgesehen von der Olympiabewerbung ist das Verhältnis zwischen der Staatsregierung und der grün-roten Koalition in der Stadt wieder mal auf einem Tiefpunkt. „Ich glaube, Söder treibt ein regelrechter München-Hass an!“, sagt Sebastian Weisenburger, Fraktionschef der Grünen in München.