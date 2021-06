So soll es weitergehen: Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, bei einer Predigt in der Pfarrkirche St. Konrad.

Von Bernd Kastner

Sie nennt es einen "Akt in einem Bühnenstück". Das lässt schon ahnen, wie Susanna Arendt über das denkt, was vor einer Woche Reinhard Marx verkündet hat, dass er sein Amt als Münchner Erzbischof niederlegen will. Kaum hatte sie ihre Sätze formuliert, folgte schon der zweite Akt, diesmal in Form eines Briefes von Papst Franziskus. Und das Stück endet ohne Ende für Marx. Der Papst hat seinen Wunsch nach Amtsverzicht abgelehnt. Das ist viel Stoff zum Nachdenken, gerade für jene, die eigene Erfahrungen mit Kirche und Missbrauch gemacht haben.