Im Münchner Uni-Viertel müssen Kneipen ihre Sitzplätze und Öffnungszeiten draußen drastisch reduzieren. Die Wirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Warum die Stadt so hart durchgreifen will.

Von Sarah Maderer und Joachim Mölter

Ein warmer Samstagabend im Mai: In der Maxvorstadt wimmelt es wie auf einer Ameisenstraße, in der Schellingstraße ziehen Nachtschwärmer mit ihren To-go-Getränken von einer Nahrungsquelle zur nächsten. Die beliebteste Quelle scheint derzeit der 24-Stunden-Kiosk „Bites and Delights“ an der Ecke zur Amalienstraße zu sein. Am offenen Fenster werden Bier und Aperol Spritz verkauft, aus dem Inneren wäre Musik zu hören, würde sie nicht von der Menschentraube davor geschluckt.