Dass es tatsächlich so weit kommt, ist aber unwahrscheinlich. Die SPD im Münchner Rathaus lehnt striktere Vorschriften ab und will kritische Einzelfälle prüfen lassen, in denen mobilitätseingeschränkte Personen oder Eltern mit Kinderwägen Probleme haben. Sie plädiert in der Diskussion um Barrierefreiheit für mehr gegenseitige Rücksichtnahme, um das „schöne Münchner Lebensgefühl“ zu erhalten und gleichzeitig die Inklusion voranzutreiben. Dafür soll eine Kampagne werben, an der sich unter Leitung des Wirtschaftsreferats auch der Behinderten- und Seniorenbeirat, der Verein Citypartner, der Gaststättenverband Dehoga München und die Münchner Innenstadtwirte beteiligen sollen.

Die CSU fordert in einem eigenen Antrag ebenfalls eine „Kampagne für mehr Miteinander und Toleranz“ mit denselben Protagonisten. Auch sie hat sich bereits für individuelle Lösungen für Freischankflächen ausgesprochen.