Von Thomas Anlauf

Ein 29-jähriger Autofahrer hat einen Kleinwagen so heftig gerammt, dass er den Pkw etwa 30 Meter vor sich herschob und dieses schließlich auf die Seite kippte. Der Raser war am Freitag gegen 22 Uhr in der Maria-Probst-Straße im Euro-Industriepark laut Polizei "mit hoher Geschwindigkeit" unterwegs. Dabei rammte er von hinten den Kleinwagen einer 22-Jährigen, die mit zwei jungen Frauen rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte.

Passanten konnten den umgekippten Wagen wieder auf die Räder stellen und die leicht verletzten Frauen befreien. Der Unfallfahrer, der noch drei weitere Mitfahrer in seinem PS-starken Auto hatte, wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Kraftfahrzeugrennens.