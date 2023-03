Drei Autos sind am Samstag in Freimann auf einer Kreuzung zusammengestoßen, dabei wurden eine Frau und fünf Kinder leicht verletzt. Laut Polizei wollten zwei Frauen, 40 und 30 Jahre alt, in ihren Pkw auf der Heidemannstraße die Kreuzung mit der Lilienthalallee in westliche Richtung überqueren. Als sie bei Grün losfuhren, übersahen beide das Auto eines 22-Jährigen, der sich wegen stockenden Verkehrs noch auf der Kreuzung befand. Die 40-Jährige und die Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren, die in den Autos der beiden Frauen saßen, wurden leicht verletzt. An einem der Wagen entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 10000 Euro.