Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Maria-Probst-Straße in Freimann ist es am Freitagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer verlor offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen Imbissstand. Dabei wurde ein Kunde des Standes schwer verletzt. Weitere Einzelheiten will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.