Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 19-Jähriger aus der Autoposer-Szene bei einer sogenannten Driftübung Donnerstagnacht auf einem Parkdeck an der Maria-Probst-Straße in Freimann zugezogen. Laut Polizei hatten sich dort an die zehn Personen zwischen 18 und 22 Jahren zu Fahrmanövern getroffen. Dabei klettern auch immer wieder welche an das Heck von Fahrzeugen, klammern sich ans Dach und lassen sich mitfahren. Bei einem dieser Manöver, die auf den Ausbruch des Hecks abzielen, stürzte der junge Mann von einem Kleintransporter und schlug ungebremst mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf. Laut Angaben der Polizei vom Freitag haben ihn die Ärzte in ein künstliches Koma versetzt. Gegen den ebenfalls 19-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.