Über Jahrzehnte hinweg gelangten die Menschen über eine kleine Brücke über den Garchinger Mühlbach in eine Kleingartenanlage. Doch nun will ein Unternehmer den einzigen Zugang zu dem Grundstück beseitigen lassen.

Von Sebastian Krass

Die Stahlträger, die quer über dem Bachbett liegen, haben Rost angesetzt, die Farbe ist abgeblättert, wie auch am metallenen Geländer links und rechts. Auf den Trägern liegen Bleche, die an diesem Herbstmorgen feucht und mit Blättern übersät sind. Man muss sagen, es gibt Stege, die einen solideren Eindruck machen als diese Konstruktion. Aber sie tut seit Jahrzehnten ihren Dienst, führt die Menschen über den Garchinger Mühlbach hinüber in eine Kleingartensiedlung.