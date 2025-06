Herausgerissene Displays, zerstörte Scheiben, vermüllte Innenräume: Die Polizei sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie Fahrzeuge eines in Freimann abgestellten Autozugs beschädigt wurden. In gleich elf unverschlossene Neuwagen gelangten der oder die unbekannten Täter zwischen dem 1. und dem 9. Juni, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.