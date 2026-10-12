Acht Meter – das ist eine ganz beachtliche Höhe für eine kleine Katze. Noch dazu, wenn sie diese Höhe bei ihrem ersten Ausflug in die „freie Wildbahn“ erklimmt. „Tequila“ heißt das Tier, das die Feuerwehr am Sonntagabend aus großer Höhe rettete. Es war das erste Abenteuer ohne Leine für die Katze: Ihre Besitzerin hatte sie aus dem Tierarzt-Studium mitgebracht, das Tier leidet an epileptischen Anfällen und muss regelmäßig Medikamente nehmen.

Bei dem Ausflug am Sonntag in der Sondermeierstraße in Freimann lief sie weg, konnte aber mit einem GPS-Tracker schnell geortet werden. Allerdings traute sich die Katze nicht an den Abstieg aus acht Metern, so dass die Besitzerin schließlich die Feuerwehr zu Hilfe rief – es war auch schon höchste Zeit für die Medikamente. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an. Um das Tier zu beruhigen, durfte „Frauchen“ mit aufsteigen. So gelang es recht schnell, „Tequila“ in den Korb zu locken und sie sicher zum Boden zu bringen. Frau, Tier und Feuerwehr blieben unverletzt.