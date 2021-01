Mehrere zehntausend Euro Schaden hat der Brand eines Elektroautos am Dienstagmittag am Frankfurter Ring im Münchner Stadtteil Freimann verursacht. Bei dem Fahrzeug handelte es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen Audi E-Tron Sportback. Ein Passant hatte an dem nahe einem Autohaus geparkten Elektrofahrzeug Rauch bemerkt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Als diese eintraf, schlugen aus dem mehr als 70 000 Euro teuren Fahrzeug bereits Flammen. Auch ein daneben abgestellter Skoda sowie eine Ladesäule wurden durch das Feuer stark beschädigt. Die Flammen heizten zudem die Fenster des Gebäudes, vor dem die beiden Fahrzeuge geparkt waren, so stark auf, dass mehrere Fensterscheiben zerplatzten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Menschen das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand.

Das brennende Auto wurde von der Polizei abgesichert, die Feuerwehr löschte den Brand und kühlte mit Wasser die Gebäudefassade. Um einen gesicherten Abtransport zu gewährleisten, wurde das Auto von Spezialisten des Herstellers begutachtet. Nach bisherigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt am Fahrzeug verursacht wurde. Der Schaden wird auf mehr als 100 000 Euro beziffert.