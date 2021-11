Der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied wünscht sich eine Brücke über die Bodenseestraße auf Höhe des neu entstehenden Stadtteils Freiham. Die Ampel, die derzeit das Gewerbegebiet, den Bus- und den S-Bahnhof Freiham mit dem nördlich der Bodenseestraße gelegenen Wohnquartier verbindet, könne "nicht die Dauerlösung" bleiben, finden die Lokalpolitiker. Dafür seien die "Querbeziehungen" an dieser "zentralen Stelle" zu wichtig.

Die Bodenseestraße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern im Westen der Stadt und entsprechend stark frequentiert. Für den Verkehrsfluss in Richtung Innenstadt sei die Strecke zwar "unerlässlich", betonen die Bürgervertreter. Sie dürfe Freiham aber nicht "zerschneiden". Bereits heute herrscht an der Ampel in den Morgenstunden großes Gedränge, wenn zahlreiche Schüler des benachbarten Bildungscampus Freiham die Bodenseestraße überqueren. Dabei ist das Schulzentrum noch längst nicht voll ausgelastet.