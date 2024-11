In Freiham soll ein 16-Jähriger acht Kleintransporter einer Autoverleihfirma in Brand gesteckt haben. Der Schaden soll sich auf etwa 300 000 Euro belaufen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde in der Nacht mit mehr als 20 Streifen und einem Polizeihubschrauber nach Tatverdächtigen gefahndet.