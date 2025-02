Auf einer Baustelle im neuen Stadtteil Freiham ist es am Montagnachmittag zu einem Brand gekommen. Zwei Arbeiter mussten daraufhin von der Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Zuvor hatten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung in einem Neubau gemeldet.

Wie die Feuerwehr München am Dienstag mitteilte, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die schwarze Rauchsäule war bereits von Weitem gut erkennbar. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf einem Balkon im ersten Obergeschoss Baumaterialien in Brand geraten waren. Da der Fluchtweg aus dem Gebäude durch die Flammen versperrt war, mussten zwei Arbeiter in einer Wohnung im dritten Obergeschoss auf ihre Rettung warten.

An der Einsatzstelle wurde umgehend eine Drehleiter in Stellung gebracht und die beiden Arbeiter aus dem Gebäude über ein Fenster gerettet. Sie blieben unverletzt. Während zwei Atemschutztrupps im Innenhof die Flammen bekämpften, suchten einige Einsatzkräfte das Gebäude nach weiteren Personen ab.

Bereits nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Um letzte Glutnester zu erreichen, musste die Fassade des Wohnhauses geöffnet werden. Da der Innenhof mit einer Drehleiter nicht erreichbar war, wurde die Wärmedämmung im betroffenen Bereich entfernt.

Durch die große Hitze wurde die Fassade über vier Geschosse stark beschädigt sowie mehrere Wohnungen durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf rund 300 000 Euro.