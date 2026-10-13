Was passiert mit dem letzten guten Mensch in einer Welt, die Güte ausbeutet? Die Freie Bühne München erzählt Brechts Sezuan-Parabel, und auch Götz Otto wirkt mit.

Drei Götter erscheinen vor einem transparenten Duschvorhang auf der Bühne des inklusiven Theaters Freie Bühne München. Sie tragen passende Haarreifen mit der Aufschrift „Gott 1“, „Gott 2“, „Gott 3“ und suchen nach dem letzten guten Menschen auf Erden. Ringsherum sitzen die übrigen Schauspielerinnen und Schauspieler, die teils mit ausdrucksstarker Mimik, teils gähnend und gedanklich in einer anderen Welt auf die Götter blicken. Doch über die Götter soll sich hier niemand eine Illusion machen. Schließlich wird Brecht gespielt. Genauer gesagt „Der gute Mensch von Sezuan“.