Das für diesen Samstag angekündigte Mathäser-Maifest mit 4000 Litern Freibier am Schyrenplatz fällt aus. Das teilte am Freitagmittag die veranstaltende Meta Brew Society mit, die seit vorigem Herbst die Lizenzrechte an der Marke Mathäser Bräu besitzt und mit dem Fest für das Comeback der Brauerei auf dem Münchner Markt werben wollte.

Die Absage sei auf Anraten von Polizei und Bezirksinspektion erfolgt, erklärte Marcus Büttner, der Co-Gründer des in Naila (Oberfranken) ansässigen Unternehmens: Weil am Samstag der Fußball-Drittligist TSV 1860 München im nahen Stadion an der Grünwalder Straße gegen Arminia Bielefeld sein letztes Heimspiel bestreitet, habe die Polizei ein großes Gefahrenpotenzial für Ausschreitungen gesehen.

Von einem Gefahrenpotenzial bei diesem Spiel weiß man freilich weder beim TSV 1860 noch bei der Münchner Polizei etwas. Dort räumte eine Sprecherin lediglich ein, dass es "heikel werden könnte", wenn die Sechzger-Fans auf dem Weg zum und vom Stadion an so viel Freibier vorbeikämen. Sie verwies am Freitag darauf, dass die Veranstalter das Fest von sich aus abgesagt hätten, nachdem sich herausgestellt habe, dass es ursprünglich nur für 100 Personen bei der zuständigen Bezirksinspektion angemeldet und genehmigt worden sei.

Dafür sei der Betreiber des Kiosks an der Wittelsbacher Brücke zuständig gewesen, erklärte Büttner: Mit dem ältesten Münchner Standl, das es seit fast 180 Jahren gibt, habe man ursprünglich gemeinsam feiern wollen. Derzeit, so Büttner weiter, befinde man sich in Gesprächen mit der Bezirksinspektion über einen Nachholtermin für die Freibier-Veranstaltung. Notfalls werden die gelieferten Fässer bei den Football-Spielen der Munich Cowboys ausgeschenkt, als deren Sponsor sich der alte-neue Mathäser Bräu engagiert.