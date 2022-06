Die städtischen Freibäder bieten von 8. Juni an Online-Tickets an. Damit wird es für Kunden möglich, schon Tage zuvor oder auch am gleichen Tag die Karte für das Schwimmbad im Internet zu kaufen. Besucher können dafür die Seite https://m-baeder-tickets.swm.de aufrufen und sich dort registrieren oder auch als Gast einkaufen. Registrierte Kunden haben den Vorteil, dass sie Eintrittskarten auch stornieren oder umbuchen können. Jeder Käufer erhält per Mail oder direkt aufs Handy einen QR-Code, mit dem er ins gewählte Bad gelangen kann.

Der Verkauf von Online-Ticktes soll laut einer Mitteilung der Stadtwerke der erste Schritt für mehr digitalen Service sein. Im Webshop soll es künftig auch Tickets für Hallenbäder, Gutscheine und Kursbuchungen geben. Noch für diese Freibadsaison sind die Integration der Bäderkarte ins Online-Angebot und schnelle Zugangspunkte für Online-Ticketbesitzer an den Kassen geplant.