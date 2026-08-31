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1,4 Millionen BadegästeBesucherrekord in Münchens Freibädern

Seit Eröffnung der Freibadsaison, unter anderem im Schyrenbad, entwickelte sich das Wetter freibadfreundlich.
Seit Eröffnung der Freibadsaison, unter anderem im Schyrenbad, entwickelte sich das Wetter freibadfreundlich.
Foto: Stephan Rumpf

Die Rekordzahl wurde seit zehn Jahren nicht mehr erreicht. Bis zum offiziellen Ende der Saison dürfte sich die Zahl noch erhöhen.

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Die acht Freibäder der Stadtwerke München (SWM) verzeichnen für den Sommer 2026 einen Besucherrekord: 1,4 Millionen Menschen verbrachten heiße Tage im Schwimmbecken und auf der Liegewiese – eine Zahl, die bis zum offiziellen Ende der Freibadsaison am 14. September noch etwas steigen dürfte. Diese Zahl wurde seit zehn Jahren nicht mehr erreicht.

Traditionsgemäß öffneten Schyren- und Dantebad am 1. Mai, die weiteren Einrichtungen am 14. Mai, auch die Naturbäder Georgenschwaige und Maria Einsiedel. Von den Pfingstferien an war es dann durchgehend heiß, von gelegentlichen Gewittern abgesehen. Für Nicole Gargitter von der SWM-Bäderleitung war das einer der Gründe für den herausragenden Besuch.

Nach dem 14. September bleibt neben dem Schyren- auch das Westbad noch geöffnet, und zwar bis zum 30. September. Das Dantebad nimmt am 15. September seinen Winterbetrieb auf. Am 16. und 17. September gibt es im Ungererbad die Hundebadetage, am 18. und 19. im Dantebad.

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