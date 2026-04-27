Der Luitpoldsee ist das letzte Schwimmbecken im Ungererbad, das an diesem sonnigen Montagmorgen noch vollständig im Winterschlaf liegt. Grün-bräunliches Wasser und eine Schicht aus Laub und Blüten an der Oberfläche lassen den Pool tatsächlich wie einen See wirken – wobei der Name Luitpoldsee als Erinnerung an eine Zeit gewählt wurde, als das Münchner Bad um 1900 noch ein Naturbad war. Nebenan im fast wasserleeren Kaiserbecken arbeitet man bereits im wahrsten Sinne des Wortes mit Hochdruck daran, das Bad fit für die Freibadsaison zu machen: Zwei Arbeiter befreien die riesige Stahlwanne mit Hochdruckreinigern von Schlamm und Blättern, die sich über die Wintermonate angesammelt haben.

Überhaupt ist die Auswinterung der Münchner Bäder in vollem Gange: Am 1. Mai beginnt die Freibadsaison mit der Öffnung des Schyrenbads, dieses Jahr öffnet auch das Dantebad gleich zum Saisonstart. Die Badleitung hat die Auswinterung dort vorgezogen, um rechtzeitig ein neues Kassensystem einführen zu können. So kann das Dantebad seine ersten Gäste ebenfalls am 1. Mai empfangen.

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Die anderen Bäder, so auch das Ungererbad, folgen am 14. Mai – nur bei den Naturbädern Georgenschwaige und Maria Einsiedel ist der Öffnungszeitpunkt abhängig vom Pflanzenwachstum. „Es liegt alles im Zeitplan“, sagt Stefan Blattner. An diesem Morgen überwacht der Badleiter des Ungererbads die Reinigung seines größten Schwimmbeckens, des Kaiserbeckens. Eine Woche ist für die Säuberung veranschlagt.

Fünf Tage zuvor hat bereits das Ablassen der annähernd fünf Millionen Liter Wasser begonnen. Weil Grundwasser von unten gegen den Beckenboden drückt und die Struktur verformen könnte, bleibt das Wasser als „Gegengewicht“ den Winter über im Becken und wird nur zur großen Reinigung abgepumpt. „Matsch, Schlamm und Laub rauszuholen, ist eine körperlich anstrengende Arbeit“, sagt Blattner. Das glaubt man sofort: Der ganze Boden ist von Schmutz bedeckt, der zunächst mit dem Hochdruckreiniger gelöst werden muss, bevor die Arbeitskräfte ihn mühsam mit Schaufeln aus dem Becken auf einen Anhänger befördern. Bei der Beckenreinigung hilft den Freibädern etwas, auf das sie sonst gern verzichten: schlechtes Wetter.

Auch über den Winter bleibt Wasser in den Becken - als Gegengewicht zum Grundwasser. Florian Peljak

Die Reinigung der Becken ist aufwändig und kräftezehrend. Erst müssen die Ablagerungen vom Grund abgekratzt und weggeschaufelt werden. Florian Peljak

Regen ist „für uns perfekt zum Putzen“, sagt Blattner, da er verhindere, dass Dreck im Becken festtrocknet, zudem vermindere er Kalkablagerungen. Bei blauem Himmel reflektieren die gesäuberten Edelstahlpaneele das Sonnenlicht und sorgen bei den Putzkräften im Becken „für einen echten Solariumseffekt“. Heißt: Lange Kleidung tragen oder zumindest gut eincremen. Nach der Reinigung dauert es etwa fünf Tage, um das Kaiserbecken mit Frischwasser zu befüllen.

Nach Abschluss aller Reinigungsarbeiten gehen die gefüllten Becken in den Umwälzbetrieb, bei dem das Wasser die ganze Saison über kontinuierlich aus dem Becken abgesaugt, gefiltert, desinfiziert und anschließend wieder zurückgeführt wird. Eine volle Umwälzung der Wassermenge des Kaiserbeckens im Ungererbad dauert laut Blattner bei voller Pumpleistung etwa acht Stunden. Neben dem Kaiserbecken liegt der fast fertig gesäuberte Mariensee, auch hier ist der „See“ im Namen historisch bedingt. Trotz der Reinigung hat das Wasser einen durch Blütenstaub bedingten Grünstich, der verschwindet, sobald die Chloranlage in Betrieb geht.

Noch schimmert das Wasser im bereits gesäuberten Becken im Ungererbad grünlich. Das ändert sich, wenn die Chloranlage in Betrieb genommen wird. Florian Peljak

Während im Ungererbad die Beckenreinigung läuft, ist dieser aufwändigste Teil der Auswinterung im Dantebad und im Schyrenbad abgeschlossen. Dort ist auch das Wasser nicht mehr grün, die Becken werden bereits gechlort.

Auch abseits der Becken fallen verschiedene Auswinterungsarbeiten an. Im Ungererbad musste ein Baum gefällt werden, den ein gefräßiger Biber beschädigt hatte, ebenso ist die Trampolinanlage bislang nicht fertig aufgebaut. Und bevor die ersten Gäste ihre Bahnen ziehen, wird die Wasserqualität gemessen. Das geschieht in einem riesigen Kellerraum unter der Liegewiese. Hier erhält Blattner Echtzeit-Informationen über Wassertemperatur, pH-Wert und Chlorgehalt aller Becken. Beispielsweise gilt ein pH-Wert von 7,2 als ideal, wobei Abweichungen mit sauren oder basischen Reinigern korrigiert werden. Erst, wenn alle Werte stabil sind, kann das Ungererbad in die Saison starten.

Stefan Blattner, der Leiter des Ungererbades, an der Mess- und Regeltechnik im Kellerraum unter der Liegewiese. Florian Peljak

„Die Erwartung für dieses Jahr ist hoffentlich ein stabilerer Sommer“, sagt Blattner. Die Vorbereitungen stimmen jedenfalls zuversichtlich: Auf ein „Wie läuft’s?“ vom Freibadchef an einen pausierenden Mitarbeiter kommt nur zurück: „Gut, besser kann’s nicht sein.“