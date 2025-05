Am Donnerstag, 15. Mai , öffnen die Stadtwerke München (SWM) weitere Freibäder. Das Prinzregentenbad, das Ungererbad, das Dante-Freibad, das Michaeli-Freibad sowie das Freibad West starten in die Sommersaison.

Das Naturbad Maria Einsiedel folgt – vorbehaltlich des erforderlichen Pflanzenwachstums im Aufbereitungsteich – am 2. Juni. Am selben Tag soll auch das neue Naturbad Georgenschwaige in Schwabing erstmals seine chlorfreien Becken öffnen. Im Schyrenbad kann bereits seit dem 1. Mai unter freiem Himmel gebadet werden.

Die Freibäder haben regulär Montag bis Donnerstag ab 10 Uhr geöffnet, am Freitag, Samstag und an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, bei schönem Wetter um 20 Uhr. Im Schyrenbad können Frühschwimmer von Montag bis Freitag bereits ab 7 Uhr Bahnen ziehen, im Prinzregentenbad gibt es das Frühschwimmerangebot ab 7 Uhr jeweils am Dienstag und Donnerstag.

Bei Wettervorhersagen von weniger als 20 Grad Außentemperatur bleiben die Freibäder Naturbad Maria Einsiedel, Dante-Freibad, Michaeli-Freibad, Freibad West und Ungererbad ganztägig geschlossen. Ausschlaggebend ist die Wetterprognose.

Die Festlegung der Öffnungszeiten erfolgt jeweils montags und donnerstags für die Folgetage; sie ist unter www.swm.de/baeder/freibaeder-muenchen.de einsehbar. Das Schyrenbad, das Prinzregentenbad und das Naturbad Georgenschwaige haben unabhängig davon immer geöffnet.

Kinder unter zwölf Jahren können die Bäder kostenlos besuchen, ansonsten kostet der Ganztages-Pass für alle Freibäder 6,30 Euro, ermäßigt vier Euro.