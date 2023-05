Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Die Haare noch feucht, die Flip-Flops schnalzen bei jedem Schritt und aus der Badetasche dringt ein Geruch von Chlor und Sonnenmilch: Lang dauert es nicht mehr, bis der phänotypische Freibadgänger auch in München wieder das Stadtbild dominiert. Im Schyrenbad hat die Saison schon begonnen, am Montag, 15. Mai, läuft der Betrieb dann auch in den restlichen Stadtbädern an. Einzig das Bad Georgenschwaige bleibt wegen andauernder Umbaumaßnahmen zum CO₂-neutralen Naturbad weiterhin geschlossen.

Je nach Monat gelten unterschiedliche Öffnungszeiten: Im Juni und Juli laden die Bäder unter der Woche ab 10 Uhr und von Freitag bis Sonntag ab 9 Uhr ein, Schluss ist jeweils um 20 Uhr. Zur gleichen Zeit öffnen die Bäder im Mai, August und September, hier heißt es allerdings schon um 19 Uhr Badesachen packen. Aber: Besonders heiße Tage erfordern besondere Maßnahmen. Bei über 25 Grad verlängern die Bäder im Mai und August bis 20 Uhr, im Juni und Juli erstmalig sogar bis 21 Uhr.

Für Frühschwimmer ist ebenfalls gesorgt: Das Schyrenbad öffnet von Montag bis Freitag bereits um 7 Uhr, ebenso das Prinzregentenbad am Dienstag und Donnerstag. Im Stadionbereich des Dantebads können zudem am Montag, Mittwoch und Freitag ab 7 Uhr morgendliche Bahnen gezogen werden, ansonsten ab 7.30 Uhr - um 23 Uhr ist auch hier Feierabend. Das Angebot des Prinzregenten- und Dantebads gilt für die gesamte Saison, ab September entfällt allerdings das Frühschwimmen im Schyrenbad.

Schyrenbad

Detailansicht öffnen Bereits seit 1847 kann man im Schyrenbad schwimmen. (Foto: Robert Haas)

Seitdem das Schyrenbad vor ein paar Jahren renoviert worden ist, sieht man ihm nicht mehr an, dass es sich um Münchens ältestes Freibad handelt. Bereits seit 1847 können die Münchner hier schwimmen. Allerdings nicht die Münchnerinnen, die haben erst seit 1938 Zutritt. Im Schyrenbad treffen sich vor allem die Giesinger und Isarvorstädter, um ihren Teint zu perfektionieren - auf der Liegefläche direkt an der Isar oder in einem der beiden Wasserbecken. Es gibt eine abgetrennte Bahn für sportliche Schwimmer, eine Rutsche, auf der man ordentlich beschleunigt, und ein Planschbecken für Schwimmflügelträger. Rund um das Kinder- und Schwimmerbecken darf übrigens nicht geraucht werden, wohl aber auf der Liegewiese.

Schyrenbad, Claude-Lorrain-Straße 24

Prinzregentenbad

Detailansicht öffnen Das 25-Meter-Becken ist nicht eben lang, aber es reicht, um seine Runden zu drehen. (Foto: Robert Haas)

Nachdem es im vergangenen August großflächig im Prinzregentenbad brannte, fürchteten viele Münchner schon um den Sommerbetrieb. Die Stadtwerke geben nun aber Entwarnung: Das "Prinze", wie das Bogenhausener Bad genannt wird, öffnet seine Freibecken wie gewohnt. Dabei ist das Wasser eigentlich nur Nebensache - zumindest für die Erwachsenen. Denn das 25-Meter-Becken ist zu klein und zumindest nachmittags auch zu voll, um darin wirklich zu schwimmen. Es wird meist nur genutzt, um einmal unterzutauchen und so kurzzeitig der Hitze zu entfliehen. Hier geht es vor allem ums Sehen und Gesehenwerden.

Prinzregentenbad, Prinzregentenstraße 80

Dantebad

Detailansicht öffnen Wettkampfflair: Die Zuschauer auf der Tribüne motivieren die Schwimmer. (Foto: Stadtwerke München)

Die beiden Becken im Stadionbereich des Dantebads haben normalerweise das ganze Jahr über geöffnet - sogar bei minus zehn Grad und starkem Schneefall. Aber erst im Sommer zeigt sich das Bad in Gern in seiner vollen Pracht, wenn alle Becken der großen Anlage zugänglich sind. Im Dantebad kraulen die Schwimmer noch ein wenig schneller als woanders - womöglich motiviert die Tribüne, von der aus die Sonnenanbeter den Sportlern zuschauen, und die über dem Becken abgebildeten Olympiaringe.

Dantebad-Sommerbad, Postillonstraße 17

Michaelibad

Detailansicht öffnen Im Michaelibad gibt es sogar ein Zehn-Meter-Brett. (Foto: Robert Haas/Robert Haas)

Sechsmal wirbelt es einen um die Kurve, und dann macht es: Platsch! Im Michaelibad am Ostpark steht die längste Rutsche der Stadt. Erst nach mehr als 60 Metern hat der Badegast Wasser unter den Füßen. Doch das ist nicht die einzige Attraktion. Im "Michi" gibt es für jeden was: Eine Sprunganlage mit einem Zehn-Meter-Brett für Mutige, eine Rutsche in Elefantenform für Kinder, ein 50-Meter-Becken für Sportliche oder einen abgetrennten FKK-Bereich für Nudisten. Die Liegewiesen bieten in diesem Jahr weniger Platz, im Sommer beginnen hier die Arbeiten für eine Geothermie-Baustelle.

Michaeli-Freibad, Heinrich-Wieland-Str. 24

Westbad

Detailansicht öffnen Eine der Attraktionen im Westbad: die große Rutsche. (Foto: SWM)

In keinem anderen Münchner Freibad sind die Liegewiesen so weitflächig wie im Westbad. Doch der größte Pluspunkt der Anlage zwischen Pasing und Laim ist auch ihr großes Verhängnis; denn die Größe macht es besonders schwierig, aus den Augen verlorene Kinder wiederzufinden. Die Durchsage "Der kleine Kevin sucht seine Eltern" schallt regelmäßig über die Liegewiese. Verzweifelten Eltern sei empfohlen, zuerst im östlichen Teil des Bades zu suchen, denn die meisten Kinder büchsen zu dem beliebten Plansch- und Matschbereich aus. Verloren gegangene Kinder dagegen haben gute Chancen, Mami und Papi im 50-Meter-Becken oder auf der langen Edelstahl-Rutsche wiederzufinden. Wenn sie nicht gerade in einem der beiden modernen Saunabereiche relaxen. Einer davon ist im Schwimmbadpreis inklusive.

Westbad, Weinbergerstraße 11

Ungererbad

Detailansicht öffnen Hier fühlt sich auch die Spaßbadfraktion wohl. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Ob Schnullerträger, Student oder Senior, Anzugträger oder Ausgeflippter, Spaßbadfraktion oder Sonnenanbeter: Das Treiben im Schwabinger Ungererbad ist so bunt wie auf der Leopoldstraße. Hier fühlt sich ganz München wohl - nur der Sportschwimmer nicht. Denn das große Schwimmbecken macht einen Knick und bringt selbst Wasserprofis gehörig aus der Bahn. Für alle anderen ist dafür umso mehr geboten: Wasserrutsche, Abenteuerspielplatz, Drei-Meter-Sprungturm oder ein FKK-Bereich für Damen. Besonders schön: Die Liegewiesen sind verwinkelt, so findet jeder Gast ein ruhiges Fleckchen.

Ungererbad, Traubestraße 3

Bad Maria Einsiedel

Detailansicht öffnen Chlorfrei: Das Maria Einsiedel wird auf biologische Art gereinigt. (Foto: Catherina Hess)

Im Maria Einsiedel fühlen sich Naturfreunde wohl, Frostbeulen eher weniger. Der Grund: Das Maria Einsiedel ist ein Naturbad, das auf biologische Art gereinigt wird. Deshalb beträgt die Wassertemperatur aber gerade mal 22 Grad und ist somit zwei Grad kühler als in den anderen Freibädern. War es im letzten Jahr wegen erhöhter Keimbelastung zwischenzeitlich geschlossen, öffnet es in diesem Jahr wieder nach Plan. Um weitere Schließungen in regenarmen Zeiten zu verhindern, wurde zudem ein Regenerationsteich gebaut - zur Freude vieler Badegäste: Mit seinem grün schimmernden, chlorfreien Badesee gilt das Maria Einsiedel als schönstes Freibad der Stadt.

Naturbad Maria Einsiedel, Zentralländstr. 28