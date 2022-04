Kinder unter zwölf Jahren sollen auch in diesem Sommer und in den kommenden Jahren kostenlos die Münchner Freibäder nutzen können. Das hat der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats am Dienstag beschlossen. Der Gratis-Eintritt gilt auch für Inhaberinnen und Inhaber von Ferienpass und München Pass. Stadträtin Anja Berger (Grüne) verwies darauf, dass gerade Kinder einkommensschwächerer Familien auf günstige Angebote innerhalb der Stadt angewiesen seien, um im Sommer Sport und Freizeit genießen zu können. "In diesen herausfordernden Zeiten ist es uns extrem wichtig, den Familien in unserer Stadt zu helfen", sagte SPD-Stadträtin Lena Odell. Die Freibäder öffnen im Mai.