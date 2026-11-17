Bisher gehörte der Abend ja allein den Münchner Musikern. Der ein oder andere hatte sein Blechinstrument in die „Kulisse“ mitgebracht, seine Zither oder die Gitarre. Das Publikum musste erraten, welches Lied aus bayerischer Feder stammte und welches von Reinhard Mey geschrieben wurde. Das war nicht schwer. Als Hauptgewinn winkte ein abgestandenes, warmes Weißbier. Im Laufe des Abends wurde die Stimmung dann immer fröhlicher, dafür sorgte auch der Organisator und Moderator der „ Volksmusik -Session“, Alois Schmelz vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Schmelz, 57, stammt aus Niederbayern und war lange Zeit Lehrer an einem Münchner Gymnasium, doch das hat ihm irgendwann nicht mehr gefallen.

„Viel zu viel Bürokratie, und die Schulen haben daher zu wenig das Wohl der Kinder und Jugendlichen im Blick“, sagt der Mann mit dem originellen Bart. „Als Pädagoge hatte ich zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Zeit, meine Schüler individuell zu unterstützen.“ Seit zwei Jahren ist er, der vor Jahren auch einmal eine Ausbildung zum Metallblasinstrumentenbauer absolviert hat, nun zusammen mit Sebastian Gröller Leiter der Abteilung Volksmusik beim Bayerischen Landesverein und dort zum Beispiel für Veranstaltungen wie diese hier verantwortlich.

Zusammenkünfte, die bayerische Musiker fördern und das traditionelle musikalische Brauchtum am Leben erhalten sollen. Aber Schmelz, und das ist besonders, denkt eben noch weiter. Er möchte, dass die Volksmusik Menschen aller Couleur zusammenbringt. Ein Spagat, wie ihn sonst nur Gerhard Polt hinbekommt, wenn er zusammen mit den Well-Brüdern und Campino von den Toten Hosen auftritt.

Zum Tod von Michael Well : Künstlerisch gepfeffert, aber immer mit Herz Michael Well war Mitbegründer der legendären „Biermösl Blosn“. Bis zuletzt trat er mit seinen Brüdern „Stofferl“ und Karl als „Well-Brüder“ auf – oft mit Gerhard Polt. Nachruf auf einen bajuwarisch-satirischen Musiker. Von Christine Dössel ...

Tatsächlich sind sie in München immer seltener zu hören, die vertrauten altbayerischen Klänge, die man vielleicht noch von den Riederinger Musikanten kennt, vom Bairisch Diatonischen Jodelwahnsinn und aus sehr speziellen Radio- und Fernsehsendungen. Schmelz jedenfalls fungiert auch an diesem Abend wieder als eine Art Meister Eder im volksmusikalischen Schreinerladen. Ganz bewusst stemmt er sich gegen das, was zum Beispiel Heidi Klum am Münchner Oktoberfest oder irgendwelche Alpenrocker als bayerisches Brauchtum vermarkten. Er sucht das Authentische. Und apropos Meister Eder: Auch sein alter Kumpel Josef Eder ist an diesem Abend wieder mit dabei.

Foto: Florian Peljak Foto: Florian Peljak Eder ist ein ehemaliger Regensburger Domspatz und Landwirt, der jetzt als Musiker, Schauspieler, Tanz- und Jodellehrer sein Geld verdient und dem Publikum in der Kulisse ordentlich einheizt.

Beim „Tragischen Lied vom Heuschreck“, das nun spontan von einigen Musikern intoniert wird, erreicht die Stimmung ihren vorläufigen Höhepunkt. „A richtiger Heuschreck, der muss a Schneid haben“, heißt es in dem Lied. Und dann bitten Schmelz und Eder zehn Menschen aufs Podest, die auch sehr gut Volksmusik machen, nur eben nicht auf Bairisch, sondern auf Suaheli. „Nina siri“ heißt ihr erstes Lied, dessen Text sie von ihren Handybildschirmen ablesen. Übersetzt heißt das: „Ich habe ein Geheimnis“.

Foto: Robert Haas Foto: Robert Haas Am Qanun, der orientalischen Zither, sitzt Gora, 39 Jahre alt. Gora hat schon in seiner Heimat Sansibar viel Musik gemacht und einige dort sehr bekannte Sängerinnen und Sänger bei Konzerten begleitet.

In der „Kulisse“ erzählt der schüchterne Mann später, er sei gezwungen gewesen, Tansania zu verlassen, man hätte ihn sonst wohl dort inhaftiert. Wer sich in dem Land nicht konform verhalte, wer sich in der Oppositionsarbeit engagiere oder gegen Korruption die Hand erhebe, wer gegen Armut und die hohe Kindersterblichkeit aufstehe oder die Ungleichheit bei der Verteilung von Gütern zu laut kritisiere, wer in seiner Lebensweise traditionelle Normen nicht erfülle, dem könne es schnell an den Kragen gehen.

Auch sexuelle Handlungen zwischen Männern gelten als „unnatürlich“ und werden mit bis zu 30 Jahren Haft bestraft. Gora muss aufpassen, was er sagt, denn seine Familie lebt noch dort. Für ihn jedenfalls sei das Land zu gefährlich geworden, vor drei Jahren habe er beschlossen, in Deutschland Asyl zu beantragen.

In München wird Gora von Paul Huf und seinem spendenfinanzierten Verein „The Long Run“ unterstützt. Seit Jahren hilft Huf zusammen mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen wie Gora unter anderem bei Behördengängen, dem Lernen der deutschen Sprache oder der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Bei Gora war Huf erfolgreich, der Qanun-Spieler arbeitet derzeit im Südwesten Münchens in einem Hotel.

Einmal pro Woche aber fährt Gora in die Stadt, um mit bayerischen Musikern und afrikanischen Sängern im Keller des integrativen Wohn- und Kulturzentrums „Bellevue di Monaco“ zu üben, mitorganisiert vom Heimatpflegeverein und „The Long Run“. Es gehe darum, mit verschiedenen Angeboten die meist mehr als eineinhalb Jahre zu nutzen, die deutsche Behörden brauchten, um über Asylanträge zu entscheiden, erklärt Paul Huf. Also proben sie und treten regelmäßig auch vor Publikum auf, wie an diesem Abend in der Fraunhofer-„Kulisse“. Beim offenen bayerisch-multikulturellen Musikabend, moderiert von Volksmusik-Mann Schmelz. Und so wird Goras Qanun gewissermaßen zur Quetschn.

Foto: Robert Haas

„Volksmusik ist etwas, das die Menschen weltweit zusammenbringt“, sagt Alois Schmelz später bei einem kühlen Weißbier an der Theke. „Das hat eine ungeheure Kraft und ist aus meiner Sicht die beste Integration!“ Für diesen Abend haben der ehemalige Mathematik-, Physik- und Musiklehrer und die Helfer von „The Long Run“ mit Gora, einigen Sängerinnen aus Uganda und Nigeria sowie einem aus Jemen geflohenen Orthopäden allerlei Lieder eingeübt.

Gemeinsam mit dem Publikum wird man auch den „Sterzinger Andachtsjodler“ singen, der im Alpenraum aus der Christmette bekannt ist. Mit Gora an der Zither. Schmelz und Huf haben auch den Eder Josef und den ehemaligen Münchner Plakatmaler Bernie Holzner mitgebracht, weil der so gut Gitarre spielt. Und so ist es plötzlich ganz still im bierseligen Saal, weil es das Publikum bewegt, wie der Chor der Geflüchteten den Südtiroler Jodler intoniert.

Im hinteren Teil des Gastraums hat inzwischen die englische Musikjournalistin Jo Frost Platz genommen. Zufällig habe sie von diesen Treffen erfahren. Die Volksmusiksessions finden jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Kulisse statt, oft auch mit türkischer, polnischer oder österreichischer Beteiligung. Sensationell finde sie die Idee und möchte auch darüber berichten, die Briten würde so etwas sehr interessieren. Es sei großartig, wie hier Menschen aus aller Welt zusammenkämen: Muslime, Christen, Atheisten. Die Verständigung gelingt ihnen über Volksmusik, bei der „Populisten“, wie Alois Schmelz ergänzt, „nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo immer wieder versuchen, diese für ihre Zwecke zu kapern“.

Noch sei völlig unklar, wie lange Gora – er hat mit seinem Qanun auch schon auf Festivals in Dänemark und Norddeutschland gespielt – sowie die Sängerinnen aus Uganda und Nigeria in Deutschland bleiben dürfen, sagt Paul Huf. „Die Situation für Geflüchtete hat sich zuletzt noch mal verschärft.“

Neue schärfere Asylregeln, Leistungskürzungen, immer kompliziertere Bedingungen für den Familiennachzug und jetzt auch noch das geplante Abschiebezentrum am Münchner Flughafen – Helfern wie ihm mache das die Arbeit nur noch schwerer. „Dabei geht es uns allein darum, Menschen, die dringend Hilfe brauchen, einfach zu unterstützen. Mit Musik, Sport, Kunstaktionen. Sie in einer Zeit der Ungewissheit nicht allein zu lassen und ihnen Aufgaben zu geben, damit sie nicht rumhängen.“

Foto: Stephan Rumpf Foto: Stephan Rumpf Es gehe darum, so der Sozialpädagoge, „Integration nicht an behördlichen Schikanen scheitern zu lassen“. Erst recht nicht an Rassismus und Fremdenhass.

Und so singen sie immer weiter, manchmal kommt auch Loni Lipp vorbei, eine junge Münchner Jazzsängerin, die sich ebenfalls bei „The Long Run“ engagiert und mit den Geflüchteten (im Verein nennen sie sie „Schüler“, das klingt würdevoller) im Bellevue-Keller Stimmübungen macht. Irgendwo im musikalischen Spannungsfeld zwischen Gstanzln, Swing und afrikanisch-orientalischen Weisen. Schon bald treten sie wieder auf, mit ihrer ungewöhnlichen, wunderbaren Combo. Es sind wunderbare Konzerte, Volksmusik-Sessions voller Hoffnung.