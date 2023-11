Das Haus in Gern ist das geburtenstärkste Krankenhaus in der Stadt - doch nun wird es bald seine Pforten schließen. Aus Kostengründen wird die Frauenklinik an einen anderen Standort verlegt.

Von Nicole Graner

Der erste Schrei, die erste Berührung und das erste Lächeln: Für viele Eltern ist die Frauenklinik an der Taxisstraße mit wunderbaren Erinnerungen verbunden. Mehr als 3500 Babys erblicken dort jedes Jahr das Licht der Welt. Doch die Frauenklinik des Rotkreuzklinikums München wird es in ein paar Monaten an der Taxisstraße so nicht mehr geben. Die geburtenstärkste Klinik in der Stadt gibt den Standort auf und zieht komplett in das größere Klinikgebäude an der Nymphenburger Straße.