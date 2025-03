Von Wolfgang Görl

Das älteste deutsche Foto zeigt die Türme der Frauenkirche, aufgenommen vom Mineralogen und Schriftsteller Franz von Kobell im März 1837. Das vier mal vier Zentimeter große Negativ ist trüb, ja beinahe schemenhaft gespenstisch, und doch erkennt jeder, der halbwegs wach durchs Leben schreitet, sofort, wo das Bild entstanden ist. In München nämlich, denn das Kuppeldach, das die beiden Türme krönt, die „welschen Hauben“, sind so charakteristisch, dass eine Verwechslung mit Gotteshäusern in anderen Städten ausgeschlossen ist.