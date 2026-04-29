Eine 16-Jährige aus Niederösterreich ist in der Münchner Altstadt als Opferstockdiebin erwischt worden. Mit Holzstäben und Klebstoff hatte sie das Geld aus den Spendenbüchsen geangelt, war dabei aber von einem Taschendiebfahnder der Münchner Polizei beobachtet und gestellt worden.

Die Jugendliche war am Dienstagnachmittag zunächst in der Frauenkirche, dann in der Salvatorkirche. Nach dem Besuch der Theatinerkirche wurde sie aufgehalten und kontrolliert. In der Handtasche der 16-Jährigen wurde ein niedriger Betrag in Münzen und Scheinen gefunden. Sie wurde wegen eines besonders schweren Diebstahls angezeigt. Ob die Jugendliche allein oder in Begleitung in München war, müssen die Ermittler noch herausfinden.