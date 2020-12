Adventskranz in der Frauenkirche brennt

Rauch im Dom: Am Sonntagnachmittag ging die Meldung bei der Feuerwehr ein - bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, war das Feuer bereits gelöscht.

Ein brennender Adventskranz hat am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in der Münchner Frauenkirche gesorgt. Um etwa 15.15 Uhr war eine Rauchentwicklung in dem Gotteshaus gemeldet worden, wie die Pressestelle der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte sei das Feuer jedoch schon wieder erloschen. Weitere Angaben liegen laut einem Sprecher noch nicht vor. Es seien Hochleistungslüfter im Einsatz. Der Dom war deswegen zunächst geschlossen.