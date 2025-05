Sie verlassen ihr Zuhause und sind im schlimmsten Fall nach der ersten Unterbringung wohnungslos. Denn besonders in München sind günstige Wohnungen schwer zu finden. Ein Projekt versucht zu verhindern, dass bedrohte Frauen aus der Not heraus in ihr altes Leben zurückkehren müssen.

Von Kathrin Aldenhoff

Sie haben keine Angst mehr. Nachts schlafen die Kinder in ihren eigenen Zimmern, die Mutter auf dem Sofa im Wohnzimmer, glücklich darüber, ein wenig Raum für sich zu haben. Dort sitzt sie an einem Vormittag im Mai und erzählt ihre Geschichte. Jahrelang lebte sie mit ihren Kindern in Angst, ihr Mann setzte seine Familie unter Druck, er drohte und prügelte, verbot ihnen rauszugehen, Freunde zu treffen. „Er wollte alles wissen, alles kontrollieren“, erzählt die Frau, die in dieser Geschichte Ela Nazari heißen soll. Ihr halbes Leben schon ist sie mit ihm verheiratet.