Wenn eine Frau nachts in München dringend Hilfe benötigt, weil ihr Partner sie geschlagen hat, muss im Frauenhaus unbedingt jemand an das Telefon gehen. Wenn eine Frau Gewalt erfahren hat und in einem Münchner Frauenhaus Schutz sucht, wünscht sie sich hauptsächlich eines: Sicherheit. Eine videoüberwachte und mit einem elektrischen Tor gesicherte Pforte, die rund um die Uhr besetzt ist, ist da eine wichtige Schutzmaßnahme.

Doch ob etwa Rufbereitschaft oder Pfortendienst in den Frauenhäusern noch finanziert werden können, ist ungewiss: Denn von 1. Januar 2027 an tragen die Bundesländer die Verantwortung für die Finanzierung des Gewaltschutzes und nicht mehr die Kommunen. Der Freistaat Bayern löst damit die Landeshauptstadt München als sicheren Geldgeber ab.

Die Sorgen der Träger von Frauenschutzhäusern und Fachberatungsstellen in München vor Finanzierungslücken sind groß. „Wenn alle bisherigen Verordnungen so greifen, wie die Staatsregierung sie plant, wird das bei keinem Frauenhaus zum Fortbestand führen“, macht Sibylle Stotz vom Verein „Frauen helfen Frauen“ klar.

Die Verlagerung der Finanzierungsverantwortung basiert auf dem Gewalthilfegesetz, das im Februar 2025 in Kraft getreten ist. Danach müssen die Länder von 1. Januar 2027 an ausreichende und bedarfsgerechte Schutz- und Bedarfsangebote sicherstellen. Außerdem gibt es von 1. Januar 2032 an erstmals einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder. Bis dahin sollen die Hilfesysteme ausgebaut werden. 2,6 Milliarden Euro stellt der Bund für den Umstrukturierungsprozess bereit.

Auch wenn das Gewalthilfegesetz, das von Gewalt betroffenen Frauen flächendeckend Zugang zu Schutzangeboten ermöglichen soll, von den Trägern in München durchweg begrüßt wird, ist die Finanzierung ein paar Wochen vor dem 1. Januar 2027 ungeklärt. „Schon jetzt ist die Finanzlage ja nicht gut“, sagt Patrizia Melzer. Momentan finanzierten sich die Frauenhäuser aus Geldern des Freistaats, der Stadt München und von Spendengeldern, erklärt die Geschäftsführerin der Frauenhilfe München, die Träger von zwei Frauenhäusern in der Stadt ist.

Florian Peljak

Dass sie keine finanzielle Planungssicherheit mehr haben, ist die größte Sorge der Frauenhäuser

Nach der neuen Regelung werden laut dem Verein Condrobs Sachkosten pauschal an die Personalkosten gekoppelt. 15 Prozent für Fachberatungsstellen und 20 Prozent für Frauenhäuser. Diese Sachkostenpauschale von 20 Prozent der finanzierten Personalkosten sei „viel zu niedrig“, sagt Stotz. Auch für Katrin Bahr, geschäftsführende Vorständin von Condrobs, heißt das für alle Gewaltschutzprojekte: Verwaltungskosten, IT, Supervision und die Finanzierung von Honorarkräften könnten nicht mehr finanziert werden. Dazu gehört dann auch die Rufbereitschaft oder der Pfortendienst.

Die größte Sorge der Frauenhäuser ist es, finanziell keine Planungssicherheit mehr zu haben. Auf großen Ärger stoßen hauptsächlich zwei Dinge: die jüngste Ausführungsverordnung, die am 31. Oktober in Kraft getreten ist. „Wir mussten bis Ende Oktober Anträge vorbereiten und einreichen, ohne überhaupt die endgültigen Förderbedingungen zu kennen“, sagt Stotz. Denn bis zum 1. Januar wisse man nicht, wie viel Geld den Frauenhäusern und Fachberatungsstellen überhaupt zur Verfügung stünde. Zum anderen fehle die Planbarkeit: Eine endgültige Kostenzusage wolle die Staatsregierung auch erst Mitte 2028 verabschieden. „Eine Planungssicherheit für den Träger sieht anders aus“, sagt Stotz. Mieten und Gehälter müssten schließlich auch bezahlt werden.

In München gibt es vier Frauenschutzhäuser mit dem Schwerpunkt Partnerschaftsgewalt und häusliche Gewalt: das Frauenhaus der Frauenhilfe München mit 45 Plätzen für Frauen und 60 für Kinder. Das Frauenhaus für Frauen mit besonderen psychischen Belastungen in Kooperation der Träger Frauenhilfe München, dem Paritätischen Sozialpsychiatrischen Zentrum und Condrobs hat 20 Plätze für Frauen und 30 für Kinder. Das Frauenhaus von „Frauen helfen Frauen“ ist das älteste in Bayern und hat 19 Plätze für Frauen und deren Kinder. Im Frauenhaus Franka gibt es 14 Plätze für Frauen und bis zu 22 Plätze für Kinder. Auch gibt es eine Schutzunterkunft der Frauenhilfe München (in Zusammenarbeit mit dem Münchner Informationszentrum für Männer, kurz MIM) für trans, inter und nicht binäre Personen mit fünf Plätzen.

Patriarchale Gewalt : Sie glauben an die Liebe – und fürchten die Männer Alma wurde beim ersten Date vergewaltigt. Jana hat Dating aufgegeben. Pia lässt keinen Mann in ihre Wohnung. Drei junge Münchnerinnen erzählen, wie Gewalt und Frauenfeindlichkeit ihr Leben verändert haben. SZ Plus Von Merle Zils ...

Wie viel Geld München aus dem bayerischen Finanztopf der Staatsregierung bekommt, ist noch „ungewiss“, sagt auch Verena Dietl (SPD). Das Gewalthilfegesetz sei in Zeiten, in denen man finanziell einfach genauer hinschauen müsse, eine Entlastung für die Kommunen. Aber: Man wolle jetzt schon gerne wissen, wie viel Geld in München ankommt, sagt die dritte Bürgermeisterin.

„Wir haben hier hervorragende, bewährte Strukturen aufgebaut und wollen sie erhalten“, betont die Politikerin und sagt weiterhin städtisch geförderte Zuschüsse für das Jahr 2027 zu. „Der Gewaltschutz für Frauen ist so elementar wichtig. Wir wollen, dass keine Finanzierungslücken entstehen.“ Für eine weitere Förderung im Jahr 2028 müsse man dann abwarten, wie die bewilligten staatlichen Mittel tatsächlich aussähen.

Wie wichtig der Gewaltschutz ist, zeigen die Zahlen für München. 2025 registrierte die Polizei 4176 Fälle von häuslicher Gewalt. Außerdem sind laut Polizei für dasselbe Jahr 3294 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie 383 Vergewaltigungen, sexuelle Nötigungen und sexuelle Übergriffe im besonders schweren Fall dokumentiert.

Sorgen sich um Finanzierungslücken bei allen Gewaltschutzprojekten: Patrizia Melzer, Geschäftsführerin der Frauenhilfe München, Katrin Bahr, geschäftsführende Vorständin von Condrobs, und Susanne Nothhafft, Vorstandsmitglied des Vereins Frauen helfen Frauen (v.l.n.r.). Foto: Stephan Rumpf

In Deutschland erlebt jede vierte Frau Gewalt durch den Partner. Von den Menschen, die Gewalt in der Partnerschaft erfahren, seien 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer, sagt Susanne Nothhafft. Sie ist Juristin und Vorstandsmitglied des Vereins Frauen helfen Frauen. Die Zahlen zeigten, wie gleichberechtigt eine Gesellschaft sei. Macht und Kontrolle seien meistens die Triebfedern für Gewalt an Frauen. „Wenn eine Frau wagt, sich gegen patriarchalische Strukturen aufzulehnen, kündigt sie die Machtstruktur und stellt damit das System Macht infrage“, sagt Nothhafft. Der Täter begründe seinen Gewaltausbruch meist mit Sätzen wie „du hast mich dazu provoziert“, „du hast es also verdient“, „du bist nichts wert“, „du bist nichts ohne mich“. „Eine Frau, die das jeden Tag hört, verliert das Vertrauen in sich selbst und ihre Handlungsfähigkeit“, sagt Nothhafft.

„Gewalt beginnt oft nicht mit Schlägen, aber mit Kontrolle“, ergänzt Patrizia Melzer. Das sei ein schleichender Prozess. Die Fragen „wo gehst du hin?“, „mit wem triffst du dich?“ oder „warum bist du schon wieder weg?“ häufen sich. Manipulation und Isolation der Frau seien etwa die Folgen. Und weil vielleicht einmal die große Liebe im Spiel gewesen sei und das Paar Kinder habe, täten sich die Frauen „so schwer, einfach zu gehen“, sagt Bahr. Ihr Selbstvertrauen würde untergraben, sie fühlten sich „unwert“ und verantwortlich für die an ihnen verübte Gewalt. So entstünde eine Täter-Opfer-Umkehr.

Ein zentrales Ziel des Gewalthilfegesetzes ist es, die bisherige Unterversorgung im Hilfesystem zu beheben. Aktuell fehlen in Deutschland etwa 14 000 Frauenhausplätze. Auch in München müssen immer wieder Frauen in Notsituationen in den Frauenhäusern abgewiesen werden. Laut Melzer sind das etwa im Frauenhaus der Frauenhilfe München im vergangenen Jahr 97 Frauen gewesen. Und die Wartelisten seien lang. Aktuell suchen in Bayern jährlich mehr als 2000 Frauen Schutz im Frauenhaus. „Hier sind sie sicher, können wieder auf die Füße kommen, endlich sorgenfrei schlafen und überlegen, wie es in der Zukunft weitergehen kann“, sagt Bahr.

Die Forderungen der Münchner Träger an die Bayerische Staatsregierung sind deutlich. Dafür haben sie am Dienstag auch demonstriert. Die Finanzierungsbedingungen müssen sofort überarbeitet werden, damit Frauenhausplätze und Beratungsangebote nicht an Finanzierungslücken scheitern. Die Ausführungsverordnung zum lückenlosen Erhalt der Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe muss zum 1. Januar nachgebessert werden. „Sonst droht uns der Rückbau der Angebote“, sagt Nothhafft. Und das wäre genau das Gegenteil des im Gewalthilfegesetz festgelegten und dringend notwendigen Ausbaus der Hilfesysteme.