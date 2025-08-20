Das Frauen-Nachttaxi bleibt erhalten. Das hat der Feriensenat des Münchner Stadtrats am Mittwoch endgültig beschlossen. Künftig sollen die Gutscheine im Wert von zehn Euro aber nicht mehr an alle Frauen ausgegeben werden, sondern nur noch an einen eingeschränkten Personenkreis. Berechtigt sind Frauen, die einen Studenten- oder Schülerausweis vorlegen, einen Renten- oder Pensionärsausweis, einen Schwerbehindertenausweis sowie einen München -Pass oder eine Azubi-Card der IHK. Die Stadt hatte die Ausgabe im März gestoppt, weil das Budget aufgebraucht war.

Gutscheine soll es auch für die Aktion „Sichere Wiesn“ am Oktoberfest und beim Rathausclubbing „18 jetzt“ geben. Zudem wird ein Notkontingent in der Gleichstellungsstelle vorgehalten für Frauen, die nicht zu den genannten Gruppen gehören, sich aber in einer prekären finanziellen Situation befinden. In diesen Fällen wird die Berechtigung individuell geklärt. Anders als vom Kreisverwaltungsausschuss im Juli vorgeschlagen, bleiben die alten, bereits ausgegebenen Gutscheine noch bis Ende des Jahres gültig. Sie sollten mit der Einführung des neuen Angebots ursprünglich verfallen.

Frauen erhalten die Gutscheine im Bürgerbüro – pro Besuch nur jeweils einen, der dann im Taxi eingelöst werden kann. Sollte ein Taxifahrer oder eine Fahrerin den Gutschein nicht akzeptieren, kann die Nutzerin ihn bei der Stadt zur Auszahlung einreichen. Die Coupons sind jede Nacht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens gültig. Die Frauen müssen im Stadtgebiet einsteigen, das Ziel kann aber auch außerhalb liegen.

Pro Fahrt kann nur ein Gutschein eingelöst werden, dies gilt auch, wenn mehrere Frauen gemeinsam ein Taxi nutzen. Männer dürfen nicht mitfahren, minderjährige Kinder schon. Wann genau die neuen Gutscheine ausgehändigt werden, steht noch nicht fest. Laut Kreisverwaltungsreferat dauert deren Druck mindestens drei Wochen, also ungefähr bis Mitte September.