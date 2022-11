Mittlerweile gibt es in München eine Reihe von reinen Frauenbands wie etwa "Barska and the Factory". Ein halbes Jahr hat es gedauert, bis Sängerin Barbara Buchberger alle Musikerinnen gefunden hatte.

Frauen haben es in der von Männern dominierten Musikbranche schwer. Doch seit Kurzem tut sich was in München: In WhatsApp-Newslettern unterstützen sich Musikerinnen gegenseitig, und eine Initiative macht auf weitere Missstände aufmerksam.