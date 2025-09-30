Zum Hauptinhalt springen

Mittlerer RingFrau stirbt bei Verkehrsunfall im Heckenstallertunnel

Bei einem Unfall im Heckenstallertunnel ist am Montagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen.
Bei einem Unfall im Heckenstallertunnel ist am Montagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. (Foto: Matthias Balk/dpa)

Die Fahrerin eines Kleinkraftrads wird von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Nun sucht die Verkehrspolizei nach Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall im Münchner Heckenstallertunnel ist am späten Montagnachmittag eine Frau gestorben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 17.20 Uhr auf Höhe der Abfahrt zur Passauerstraße auf dem an dieser Stelle unterirdisch verlaufenden Mittleren Ring.

Eine 45 Jahre alte Münchnerin fuhr laut Polizei mit ihrem Kleinkraftrad auf dem rechten Fahrstreifen im Heckenstallertunnel. Links von ihr befand sich ein 58 Jahre alter Lastwagenfahrer aus dem Landkreis Landshut. Wie die Polizei mitteilt, hat die 45-Jährige kurz vor der Ausfahrt zur Passauerstraße den Fahrstreifen gewechselt und sich vor den Lkw gesetzt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Münchnerin tödlich verletzt wurde.

Die Heckenstallerstraße wurde im abendlichen Berufsverkehr über mehrere Stunden während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 089/6216-3322 entgegengenommen.

