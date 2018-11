6. November 2018, 19:26 Uhr München Frau stürzt bei Bremsvorgang

Eigentlich war es ein harmloser Vorfall, der sich am Montag gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung Fritz-Erler-Straße und Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach abspielte: Ein auf dem falschen Radweg fahrender Radler und ein abbiegender Linienbus kamen sich ins Gehege. Der Busfahrer bremste. An der Endhaltestelle am Hanns-Seidel-Platz bemerkte der Busfahrer dann, dass während des Bremsvorgangs - unbemerkt von ihm und von Fahrgästen - im Anhängerwagen eine 86-Jährige gestürzt war. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Das Unfallkommando (Tel. 089/6216-3322) sucht jetzt den etwa 60 bis 70 Jahre alten Radler.