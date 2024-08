München:Polizisten erschießen Frau in Supermarkt

In einem Supermarkt in München ist eine Frau von der Polizei erschossen worden, nachdem sie die Einsatzkräfte mit dem Messer attackiert haben soll. Die Angreiferin sei noch vor Ort gestorben, sagte eine Polizeisprecherin der Süddeutschen Zeitung.

Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums hatte die Frau zunächst in der Goethestraße bei einem Konflikt einen Mann angegriffen. Dort hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert. Danach sei sie in die U-Bahn gestiegen, an der Haltestelle Implerstraße ausgestiegen und in den dortigen Penny-Supermarkt gegangen.

Etwa zehn Polizei-Streifen fuhren an den Ort des Geschehens. Die Frau griff dort dann auch die Polizisten an. Ein oder mehrere Beamten griffen zu den Waffen und gaben Schüsse ab, die Frau wurde tödlich getroffen. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, konnte die Polizei-Pressestelle am Montagabend nicht sagen.

Einzelheiten zu dem Vorfall, zur Identität der Angreiferin und zum genauen Vorgang will die Polizei am Dienstagmittag bekanntgeben.