In Franziska zu Reventlows neu aufgelegtem Roman „Ellen Olestjerne“ geht es um eine mutige junge Frau, die heute nicht nur einer jungen Generation etwas zu sagen hat.

Das eigene Leben selber leben oder gelebt werden? Wie lieben, monogam oder wie es halt kommt? Heiraten? Um welchen Preis seinem Traum, seinem Traumjob hinterhereifern? Wie viele Entbehrungen für die eigene Freiheit auf sich nehmen? Sich solche Fragen heute zu stellen, ist das eine. Ihnen erstens als aristokratische, zweitens als junge Frau im Deutschen Kaiserreich nachzugehen, das ganz andere.