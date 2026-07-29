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Franziska zu Reventlows Roman „Ellen“Eine Bohemienne entdeckt das freie Leben und Lieben

Lesezeit: 3 Min.

„Nun möchte ich nur leben, leben jeden Augenblick, mich reut die Stunde, die nichts in sich hat“, notiert Franziska zu Reventlow 1901 in ihrem Tagebuch.
„Nun möchte ich nur leben, leben jeden Augenblick, mich reut die Stunde, die nichts in sich hat“, notiert Franziska zu Reventlow 1901 in ihrem Tagebuch. Süddeutsche Zeitung Photo

In Franziska zu Reventlows neu aufgelegtem Roman „Ellen Olestjerne“ geht es um eine mutige junge Frau, die heute nicht nur einer jungen Generation etwas zu sagen hat.

Von Jasper Eckhof, München

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Das eigene Leben selber leben oder gelebt werden? Wie lieben, monogam oder wie es halt kommt? Heiraten? Um welchen Preis seinem Traum, seinem Traumjob hinterhereifern? Wie viele Entbehrungen für die eigene Freiheit auf sich nehmen? Sich solche Fragen heute zu stellen, ist das eine. Ihnen erstens als aristokratische, zweitens als junge Frau im Deutschen Kaiserreich nachzugehen, das ganz andere.

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