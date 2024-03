Wie schon in ihrem gefeierten Roman-Erstling "Ewig Sommer" entwickelt auch die Geschichte in Franziska Gänslers neuem Buch "Wie Inseln im Licht"eine soghafte Wirkung.

Von Jutta Czeguhn

Eine Möwenattacke auf einen Surfer. Es gibt, weiß Gott, subtilere Methoden, Spannung aufzubauen, als sich bei Suspense-Altmeister Hitchcock zu bedienen. Doch Franziska Gänsler, diese tastende Feinzeichnerin unter den jungen Autorinnen, zeigt ihn nicht, den Vogelangriff. Zoey, ihre Ich-Erzählerin, beobachtet von ihrem Hotelzimmerfenster die Szene. Eine Menschenansammlung am Strand, irgendwo am Atlantik bei Bordeaux, Surfbretter liegen herum, ein Rettungsschwimmer ruft "Tout est okay!" Und spätestens da ist klar: Rien n'est okay! Nichts ist hier gut, überhaupt nichts.