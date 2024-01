Von Karl Forster

Was verbindet den bayerischen Filmregisseur Franz Xaver Bogner mit dem Künstler und Universalgelehrten Leonardo da Vinci? Da wäre zum einen das Wallehaar, das beim Italiener noch mehr wallte als bei dem Mann aus - derzeit - Neubiberg. Da sind zum anderen jeweils zwei Männer, die den beiden im Kampf um Platz eins harte Konkurrenz boten, Michelangelo bei Leonardo da Vinci und Helmut Dietl bei Bogner. Zuletzt aber, und beileibe nicht am Unwichtigsten, prägt beider Arbeit die Tatsache, dass jeder von ihnen ein solch ikonisches Werk geschaffen hat, dass alles andere in der öffentlichen Wahrnehmung in dessen Schatten verschwindet: bei da Vinci war's die Mona Lisa und bei Franz Xaver Bogner die TV-Serie "Irgendwie und Sowieso". Der eine wirkte im 15. Jahrhundert, der andere feiert an diesem Montag seinen 75. Geburtstag.