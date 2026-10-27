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München im 18. JahrhundertDer Nobelwirt aus der Kaufingergasse

Lesezeit: 7 Min.

Franz Joseph Albert (1726-1789) Weinwirt, Wohltäter und Mozarts Freund.
Franz Joseph Albert (1726-1789) Weinwirt, Wohltäter und Mozarts Freund.
Foto: Stadtmuseum München

Er wollte Mozart ein Auskommen in München ermöglichen und beherbergte Beethoven und Goethe. Auch für die Armen zeigte der Münchner Weinwirt Franz Joseph Albert Herz – solange sie seinem gehobenen Etablissement fernblieben.

Von Wolfgang Görl

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Es ist ein spektakulärer Wettbewerb, der an einem Wintertag im Jahre 1775 im Gasthof „Zum Schwarzen Adler“, dem vornehmen Etablissement des Weinwirts Franz Joseph Albert, stattfindet. Im Tanzsaal der Nobelherberge in der Kaufingergasse haben sich illustre Herrschaften eingefunden, darunter der kurfürstliche Kämmerer Thaddäus Freiherr von Dürnitz sowie der Schriftsteller Christian Friedrich Daniel Schubart, der später in seiner „Deutschen Chronik“ über das Duell berichten wird. Gekämpft wird allerdings nicht mit der Waffe, sondern mit den Fingern, die möglichst geschickt und anmutig über die Tasten des Klaviers tänzeln sollen.

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