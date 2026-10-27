Es ist ein spektakulärer Wettbewerb, der an einem Wintertag im Jahre 1775 im Gasthof „Zum Schwarzen Adler“, dem vornehmen Etablissement des Weinwirts Franz Joseph Albert, stattfindet. Im Tanzsaal der Nobelherberge in der Kaufingergasse haben sich illustre Herrschaften eingefunden, darunter der kurfürstliche Kämmerer Thaddäus Freiherr von Dürnitz sowie der Schriftsteller Christian Friedrich Daniel Schubart, der später in seiner „Deutschen Chronik“ über das Duell berichten wird. Gekämpft wird allerdings nicht mit der Waffe, sondern mit den Fingern, die möglichst geschickt und anmutig über die Tasten des Klaviers tänzeln sollen.