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Protest an deutsch-französischer SchuleMünchner Gymnasiasten solidarisieren sich mit Schülern in Frankreich

Vor dem deutsch-französischen Lycée Jean Renoir in München solidarisierten sich Elft- und Zwölftklässler am Montag mit ihren protestierenden Altersgenossen in Frankreich.
Vor dem deutsch-französischen Lycée Jean Renoir in München solidarisierten sich Elft- und Zwölftklässler am Montag mit ihren protestierenden Altersgenossen in Frankreich.
Foto: Stephan Rumpf

Etwa 50 Schülerinnen und Schüler des deutsch-französischen Lycée Jean Renoir in München ziehen spontan von ihrer Schule zum französischen Konsulat.

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Etwa 50 Schülerinnen und Schüler des deutsch-französischen Lycée Jean Renoir haben sich am Montag in München mit ihren Altersgenossen in Frankreich solidarisiert, die dort bessere Lernbedingungen fordern. Die Elft- und Zwölftklässler versammelten sich spontan vor ihrem Gymnasium im Stadtteil Sendling. Sie hatten ihre Kundgebung nicht angezeigt, verhielten sich aber nach Auskunft von Polizeisprecher Thomas Schelshorn „sehr friedlich und kooperativ“.

Begleitet von etwa 30 Polizistinnen und Polizisten zogen sie später mit Transparenten und Sprechchören vor das französische Generalkonsulat auf der Schwanthalerhöhe. Anders als im Nachbarland Frankreich blieb die Kundgebung ruhig: „Wenn Demonstrationen immer so ablaufen würden, wär’s toll“, bilanzierte die Polizei. Weil die Versammlung nicht angemeldet worden war, ermittelt jedoch der Staatsschutz wegen einer Ordnungswidrigkeit.

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