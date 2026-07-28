Die Straßenüberführung des Frankfurter Rings über die Ingolstädter Straße muss saniert werden. Der Termin dafür steht noch nicht fest. Bevor die Planungen starten, untersucht das Baureferat das Brückenbauwerk noch bis diesen Freitag, 31. Juli. Dafür müssen unter anderem der Fahrbahnbelag geöffnet, der Bauwerkszustand erfasst und der Zustand der Betonbewehrung und der Entwässerungseinrichtungen geprüft werden.