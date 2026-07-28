Die Straßenüberführung des Frankfurter Rings über die Ingolstädter Straße muss saniert werden. Der Termin dafür steht noch nicht fest. Bevor die Planungen starten, untersucht das Baureferat das Brückenbauwerk noch bis diesen Freitag, 31. Juli. Dafür müssen unter anderem der Fahrbahnbelag geöffnet, der Bauwerkszustand erfasst und der Zustand der Betonbewehrung und der Entwässerungseinrichtungen geprüft werden.
Die Arbeiten finden in den Nachtstunden zwischen 22 und 5 Uhr statt. Während der Untersuchungen ist die Brücke in den Nächten auf 29. und auf 30. Juli gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf der unteren Ebene des Frankfurter Rings geführt, abschnittsweise werden dort die Fahrspuren reduziert.