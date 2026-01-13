Ein bisschen spät für Silvesterraketen, aber solche „Feux d’artifice“ sind immer willkommen. Vor allem, da Francesco Piemontesi in dieser Debussy-Zugabe das pianistische Feuerwerk fortsetzt, mit dem er das Publikum den ganzen Abend hindurch begeistert.

Funkensprühenden Elan und mühelose Virtuosität zeigt der Schweizer in Ravels G-Dur-Klavierkonzert, wenn auch der erste Solo-Einsatz mehr Energie vertragen könnte. Die findet Piemontesi allerdings bald, wie die planvoll stacheligen Dissonanzen, sein lebendiges Staccato zeigen. Dass das Bayerische Staatsorchester unter seinem Chef Vladimir Jurowski teils Mühe hat, die nähmaschinenartige Präzision der Partitur umzusetzen, ist zu verschmerzen. Ravel gehört nicht zu den Spezialitäten des Hauses. Und der traumhafte langsame Satz entschädigt: Einfach singend spannt Piemontesi die erste Phrase als einen großen, kristallinen Bogen.

Nach dem spielerisch vorwärtsstürmenden Finale hat das Nationaltheater schon vergessen, dass Piemontesi an diesem Abend eigentlich nur für die erkrankte Beatrice Rana einspringt. Jubel für den Pianisten und seine lichte Klangkunst. Die kontrastiert zumal mit dem ersten Stück, Rachmaninows düsterem Ton-Poem „Die Toteninsel“. Planvoll führt Jurowski durch die verhangene akustische Landschaft, lässt sich beim Klangfarbenmischen zuschauen und steuert sorgfältig Höhepunkte an. Die vier sforzato-Akkorde vor Einsatz des Dies-Irae-Themas lässt er geradezu brutal knallen: Der Tod hämmert an die Tür.

Inspiriertes Ensemblespiel also, das mit Richard Strauss’ „Also sprach Zarathustra“ fortgesetzt wird. Der Hausgott der Staatsoper wäre zufrieden gewesen angesichts des sinnlichen, auf Textur bedachten Zugangs. Wenn das Credo-Thema sich zum ersten Mal ausbreitet, meint man, den samtigen Streicherklang anfassen zu können. Auch hier demonstriert Jurowski seine Fähigkeit, intelligent zu strukturieren: In den langatmigeren Passagen hält er das Ensemble in Bewegung, die Schmankerl kostet er aus, etwa den geschmackvoller flexibel gestalteten Walzer (verdiente Bravo-Rufe für das Solo von Konzertmeister David Schultheiß). Dass man mit diesem Programm nun eine Mini-Tournee durch Westeuropa absolviert, ist nur richtig. Es macht dem Orchester und seinem Dirigenten alle Ehre.