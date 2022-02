Von Dirk Wagner

"Nichtsdestotrotzdem hab ich dieses ganze Leben gebraucht, um heute Abend hier zu stehen im lebenslänglichen Licht", singt Hans Unstern mit der ihm eigenen Poesie. Es ist der erste von zwei Konzertabenden des "Frameworks Festivals" im Blitzclub. Seit 2011 zeigt das Festival Möglichkeiten der Popmusik jenseits des Mainstreams. Und es ist wie immer: Nicht selten könnte die bei Frameworks präferierte Art der Popmusik auch als sogenannte zeitgenössische E-Musik in einer vermeintlichen Hochkultur bestehen. Das allerdings scheint allen Beteiligten ebenso unwichtig zu sein wie ein kommerzieller Erfolg auf dem Popmarkt. Selbstbewusst bedienen sie stattdessen ein Nischenprogramm, das auch jenseits von Corona nie die ganz großen Konzerthallen füllt.

Im Blitzclub sitzen heuer wegen der Corona-Auflagen für Nicht-Fußball-Veranstaltungen gerade einmal fünfzig Zuschauer mit entsprechenden Abständen zueinander. Getränke dürfen sie dabei weder im Club kaufen noch in den Club mit hinein nehmen, denn anders als in Restaurants, wo Getränke trotz Corona gestattet sind, scheint auf Konzerten eine ungemeine Infektionsgefahr von ihnen auszugehen. Besonders stimmungsaufhellend sind solche Rahmenbedingungen freilich nicht. Und auch die Euphorie wie in jenen Neubeginn-verkündenden Konzerten nach dem ersten Lockdown in der Pandemie will sich nicht mehr so recht einstellen. Als sei man es müde geworden, ständig auf Besserungen zu hoffen. Stattdessen genießt man still und geradezu bescheiden, dass überhaupt wieder ein Popkonzert stattfindet. Und man erfreut sich in gesprächigen Kleingruppen während der Pausen am sozialen Miteinander, das Kulturveranstaltungen letztlich ja auch sind. Außerhalb des Konzertraums natürlich wegen der erfrischenden Luft in der Münchner Februarnacht. Und wegen der Getränke, die - wie gesagt - nicht in den Club mit hinein genommen werden dürfen. Die dafür aber dann ums Eck nach draußen verkauft werden.

Detailansicht öffnen Die Klangbildhauerei der Berliner Komponistin Maya Shenfeld ist eine Herausforderung. (Foto: Maya Shenfeld)

Im Blitzclub hingegen werden die Zuschauer auch dank einer herausragend guten Akustik, einer erstklassigen Klangtechnik und des versierten Münchner Tontechnikers Andreas Zeh mit einem satten Sound umspült, der geradezu physisch zu fassen ist. Doch selbst extreme, körperlich spürbare Lautstärken schmerzen dabei dank Zehs Können nicht in den Ohren. Wohlgemerkt auch dann nicht, wenn entsprechende Störgeräusche als Klang gewordener Schmerz die Musik der Berliner Produzentin und DJ Ziúr am zweiten Festivalabend dominieren. Umsichtig bereitet Zeh selbst die gefährlichsten Klangattacken der auftretenden Künstlerinnen so auf, dass sie die Zuschauer durchaus heftig angehen, zumindest physisch aber nie ernsthaft verletzen. Psychisch ist indes zum Beispiel Ziúrs Musik sehr wohl eine Herausforderung. Ebenso wie die Musik der Berliner Komponistin Maya Shenfeld. Mit ihrer Klangbildhauerei gestaltet sie den freien Fall, so wie ihn die Videokünstlerin Hito Steyerl einmal in ihrem Essay "In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective" beschrieben hatte: Wenn es nichts gibt, dem man entgegen fällt, scheint es, als ob man gar nicht mehr fällt. Stattdessen schwebt man schwerelos wie in Shenfelds Klangskulpturen.

Damit setzt ein so intensives Konzerterleben wie auf dem Frameworks Festival letztlich auch Impulse für eine soziokulturelle Diskussion, die es lohnt, auch außerhalb des Konzertraums fortzusetzen. Ebenso, wie auch Hans Unsterns musikalische und textliche Auseinandersetzung mit einer sexuellen Identität in einer Gesellschaft, die transidente Menschen nicht als so selbstverständlich akzeptiert wie cisidente Menschen, deren Geschlechtsidentität dem Geschlecht entspricht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. "Einfach schön, so schön klingt Cis", singt darum Hans Unstern, als beschreibe er eine Tonart. Nach kurzer Pause fügt er aber mit seinem Gespür für Sprachspielereien das Wort "aus" hinzu. Und was gerade noch "klang", klingt nun also aus. Das mag für ein Ende stehen, kann aber auch das auditive Pendant zum visuellen "Aus-sehen" sein.