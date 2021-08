Von Trollen, Rundflügen mit offener Tür und Toilettenschüsseln in Thailand: Stefan Bogner fotografiert Kurven, hauptsächlich Serpentinen, denn er ist meistens in den Bergen unterwegs

Von Gerhard Fischer, München

Stefan Bogner fotografiert sehr oft Serpentinen und veröffentlicht die Bilder in seinem Curves Magazin. Einmal, erzählt er, habe ihm ein 85-jähriger Leser einen Brief geschickt. "Er schrieb, dass er eine Kurve in den Dolomiten erkannt habe, in der er 1950 seine Verlobte zum ersten Mal geküsst hat." Der Mann ist noch einmal zu dieser Kurve gefahren.

Bogners Design-Agentur liegt im Lehel, direkt gegenüber der Kirche Sankt Lukas. Er ist schwarz gekleidet und trägt eine schwarze Hornbrille. Etwas auffälliger ist seine Stimme. Er hat eine klare, helle Stimme. Bogner, der Fotograf, hätte auch Radioreporter werden können.

Er hat nicht nur die Stimme dafür, sondern auch die Wesensart. Bogner, 53, ist lebendig, redselig und immer auf Sendung. Wer ein Gespräch mit ihm führt, erlebt keine Pausen. Und so erfährt man in einer Stunde und 15 Minuten viel von dem, was er macht und gemacht hat.

Stefan Bogner ist in München aufgewachsen und hat Industriedesign studiert. Danach gründete er eine Agentur und arbeitete, zum Beispiel, für den Bayerischen Rundfunk, für Dallmayr oder für Porsche. Und er gründete eine Familie. Da braucht man Inseln zur Erholung. Bogners Inseln sind die Berge. Er fuhr aber nicht in die Berge und stellte dort sein Auto ab, um mit dem Wanderstock auf die Berge zu gehen. Er fuhr eher durch die Berge. "Wenn ich im Auto saß, konnte ich chillen", sagt er, "da hatte ich Ruhe und war alleine - ohne die Kinder, ohne die Mitarbeiter." Der Weg ist das Ziel, in diesem Fall ist die Straße das Ziel.

2011 veröffentlichte er sein erstes "Curves Magazin", es zeigte Kurven in Frankreich.

Wer alleine im Auto sitzt, kann nachdenken. Und auf Ideen kommen. Bogner machte schließlich aus den privaten Fahrten berufliche. "Es gab keine Reiseführer für Roadtrips in den Bergen", sagt er. "Und ich konnte ja alles: fahren, planen, layouten, fotografieren." 2011 veröffentlichte er sein erstes Curves Magazin, es zeigte Kurven in Frankreich. "Anfangs hat keiner dran geglaubt", sagt er. "Das liest doch niemand, hieß es, du machst ein Automagazin ohne Autos."

Bogner macht eine Kunstpause, an deren Ende die unausgesprochene Frage nach der Auflage auf eine stolze Antwort zusteuert: "Bis jetzt wurden schon 250 000 Magazine verkauft - ich habe Fans von Japan bis Südamerika." Die Magazine sind zweisprachig, deutsch und englisch.

Diese 250 000 verkauften Exemplare verteilen sich auf 16 Magazine, die seit 2011 erschienen sind. Bogner fotografierte Kurven in Thailand, in Kalifornien, in Bayern oder in Italien. Außerdem hat er drei Bücher publiziert, vom Großglockner, vom Stilfser Joch und vom Gotthardpass. Er hat sie nicht alleine gemacht, denn er kann zwar fahren, planen, layouten und fotografieren - aber die Texte schreiben andere, meistens Ben Winter und Jan Karl Baedeker.

Wer liest die Magazine und Bücher?

Stefan Bogner macht es sichtlich Spaß, darüber zu reden. Er lächelt immerzu, wenn er spricht. Dazu guckt er mit leicht gesenktem Kopf von unten auf seinen Gesprächspartner, als taste er mit den Augen dessen Reaktion ab.

Also, sagt Bogner, er habe Leser, die seien 16 oder 17 Jahre alt, und welche, die seien 90; und es gehe "durch alle Einkommensschichten". Viele Leser würden die Strecken nachfahren, etwa ein Mann mit "Mercedes Sprinter und einer Matratze hinten drin". Oder Skateboarder. Und Fahrradfahrer natürlich. "Es gibt aber auch viele Menschen, die das Magazin kaufen, weil es einfach schön ist", sagt Bogner. Man erfahre auch viel über die Architektur der Straßen und deren Geschichte: wann die Straßen gebaut wurden, warum sie gebaut wurden. "Die Gründe sind Transport, Kriege und Tourismus", sagt Bogner. "Straßen erzählen Geschichten." Auf dem Gotthardpass seien Goethe und Napoleon unterwegs gewesen.

Zuletzt war Bogner drei Wochen auf Island. Er legte dort - zusammen mit seinem besten Freund und Assistenten - 350 Kilometer pro Tag zurück, machte 25 000 Bilder, von denen es vier Prozent ins Magazin schaffen werden. Bogner steht bei diesen Reisen früh auf, meistens um fünf Uhr. Morgens und abends sei das Licht am besten, sagt er, außerdem seien in der Früh die Straßen leer. Er will ja nicht Autos fotografieren.

Zunächst fährt er die Strecken mit dem Auto ab, am Ende macht er die Fotos aus der Luft. Er schießt seine Bilder meistens aus dem Helikopter, aber auf Island seien diese "affenteuer", sagt er. Er sei deshalb oft mit einer Cessna geflogen. Er fotografiert nie durch die Scheiben, die Tür oder die Fenster werden geöffnet und Bogner lehnt sich schon mal raus.

Mal was passiert?

Bogner lächelt. Er sei natürlich angebunden, "aber du brauchst da schon jemanden, der den Knoten deines Vertrauens machst".

Ansonsten mal was passiert, in Thailand, auf Island?

Bogner überlegt. "Auf Island war plötzlich in einer menschenleeren Gegend meine Brille und Mütze weg", sagt er dann. Wie weg? Gestohlen? Er kann es sich nicht erklären. "Da war niemand, ich stand da, und plötzlich waren Brille und Mütze weg - ich hatte es nicht bemerkt." Auf Island, weiß man, gibt es Trolle.

Gibt es noch eine skurrile Geschichte?

Bogner geht in den Nebenraum und kommt mit einem Foto zurück. Es zeigt ein Verkehrsschild, auf dem ein Mann vor einer Toilettenschüssel kniet. Bogner lacht. "Das war in Thailand, die Strecke hatte 1800 Kurven - da gab es einen Kotzstopp."

Sein Job sei "ein Traum", sagt Bogner. "Ich gehe auf Reisen, mache ein Fotoalbum davon - und es ist so schön, dass es gedruckt wird."

Sein Job sei "ein Traum", sagt Bogner am Ende des Gesprächs. "Ich gehe auf Reisen, mache ein Fotoalbum davon - und es ist so schön, dass es gedruckt wird und andere Menschen es nachmachen." Bogner verwendet mittlerweile etwa 70 Prozent seiner Arbeitszeit auf die Magazine und Bücher mit den Straßenkurven. Das soll auch so bleiben. "Wobei", sagt er, "vielleicht mache ich mal eine Weihnachtsausgabe über Kreisverkehre."