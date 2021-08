Stefan Bogner fotografiert Kurven, hauptsächlich Serpentinen, denn er ist meistens in den Bergen unterwegs. Ein Gespräch über Trolle, Rundflüge mit offener Tür und Toilettenschüsseln in Thailand.

Von Gerhard Fischer

Stefan Bogner fotografiert sehr oft Serpentinen und veröffentlicht die Bilder in seinem Curves Magazin. Einmal, erzählt er, habe ihm ein 85-jähriger Leser einen Brief geschickt. "Er schrieb, dass er eine Kurve in den Dolomiten erkannt habe, in der er 1950 seine Verlobte zum ersten Mal geküsst hat." Der Mann ist noch einmal zu dieser Kurve gefahren.