Interview von Martina Scherf

Sein Archiv umfasst rund 390000 Aufnahmen und ist ein Bilderschatz deutscher Zeitgeschichte. Karsten de Riese, 79, fotografierte Theodor Adorno im Münchner Siemens-Studio für elektronische Musik, ging mit Willy Brandt in Algerien am Strand spazieren, beleuchtete den Bonner Parlamentsbetrieb, die Olympischen Spiele 1972 und immer wieder wichtige Industrieentwicklungen. Die Bayerische Staatsbibliothek erwarb nun den kompletten Bestand und wird ihn digitalisieren. Zum Gespräch in seinem Haus in Dietramszell empfängt der Fotograf mit selbst gebackenem Apfelkuchen. Dann blättert er durch die Bilder, die ihm am meisten bedeuten.