Zwei junge Frauen restaurierten einen alten Fotoautomaten und entwickelten eine eigene Bildsprache. Jetzt fühlen Sie sich von einem ehemaligen Geschäftspartner kopiert – dieser weist die Vorwürfe von sich.

„Strike a pose and make it last“ steht in weißer Druckschrift auf der eckigen Fotokabine. Sie ist fast ganz in Schwarz gehalten und oben ziert sie ein Serifen-Schriftzug mit „Fotoautomat“. An der Seite sind drei Ziffern in Stencil-Schrift untereinander angeordnet, darunter steht „Timeless portraits in four frames“ – wieder in Druckschrift. Dieser Fotoautomat wurde von Emilie Zeeb und Katharina Augustin restauriert und gestaltet und steht aktuell im Werksviertel. Zwischen Juli und September vergangenes Jahres stand er am M-Net-Kulturstrand der „Urbanauten“ am Vater-Rhein-Brunnen.