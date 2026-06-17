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Fotoautomaten in MünchenAlles nur eine schlechte Kopie?

Lesezeit: 3 Min.

Zwei Vintage-Fotoautomaten, die Unterschiede sind marginal.
Zwei Vintage-Fotoautomaten, die Unterschiede sind marginal. Fotoautomat Munich

Zwei junge Frauen restaurierten einen alten Fotoautomaten und entwickelten eine eigene Bildsprache. Jetzt fühlen Sie sich von einem ehemaligen Geschäftspartner kopiert – dieser weist die Vorwürfe von sich.

Von Lena Mittermayr

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„Strike a pose and make it last“ steht in weißer Druckschrift auf der eckigen Fotokabine. Sie ist fast ganz in Schwarz gehalten und oben ziert sie ein Serifen-Schriftzug mit „Fotoautomat“. An der Seite sind drei Ziffern in Stencil-Schrift untereinander angeordnet, darunter steht „Timeless portraits in four frames“ – wieder in Druckschrift. Dieser Fotoautomat wurde von Emilie Zeeb und Katharina Augustin restauriert und gestaltet und steht aktuell im Werksviertel. Zwischen Juli und September vergangenes Jahres stand er am M-Net-Kulturstrand der „Urbanauten“ am Vater-Rhein-Brunnen.

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